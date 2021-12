Conforme a los criterios de Saber más

Hay que cuidar la salud. Sugerencias de especialistas desde lo físico (cuidar la postura, moverse cada par de horas, descansar la vista) hasta lo emocional (poner límites, vivir ‘un día a la vez’) hay, y muchas. Bien lo advierte José Cachay, médico ocupacional de la Unidad de Chequeos Médicos de la Clínica Ricardo Palma: dolor de cabeza marcado por la tensión; trastornos ergonómicos por posturas sostenidas mucho tiempo; síndrome del túnel carpiano (daño en los músculos de la mano), sensación de estrés; irritabilidad y pérdida del sueño son síntomas frecuentes en estos tiempos pandémicos.

Mi rutina -quizás la de usted también- era estar frente a la laptop desde temprano y solo me levantaba para almorzar. Pocas veces me acordaba de tomar agua, ni qué decirle de estirarse y relajar el cuerpo. Salía al parque con mi perro por la tarde y esa era la actividad del día. Miraba con recelo los gadgets relacionados a la salud: sentía que no eran para mí. Mantuve esa idea los primeros días que probé el Fitbit Luxe. Luego de poco más de un mes de uso, esa premisa ha cambiado. Entre sus beneficios está el continuo monitoreo de la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, salud menstrual, actividad diaria; además de contar con herramientas de gestión del estrés, minutos de mindfulness, respiración guiada, fases y puntuación del sueño, por mencionar algunos.

Empecemos con la saturación y la frecuencia cardiaca. Los valores de la pulsera han sido comparados con los de un oxímetro de pulso y un tensiómetro: son bastante cercanos entre sí. Recuerde que el también reloj no reemplaza a un equipo médico, pero ese monitoreo es clave si a prevención nos referimos. El resto de funciones puede verlas a detalle en la app de Fitbit (está en Google Play y App Store). En cuanto a actividad diaria, está la opción de agregar una propia rutina. En este caso puse alarmas para una gimnasia de pausa laboral: movimientos rotatorios en el cuello, descansar la vista por dos minutos, caminar, tomar agua. A eso sumarle los ejercicios de respiración (el reloj tiene la función de relax, donde inspira y espira por dos minutos). Todos los pasos, respiraciones, palpitaciones son registrados, despierto o dormido. Incluso estando en el agua (es sumergible hasta 50 m, para usarlo en la ducha, en la piscina, en el mar). Para comprobarlo, usé pulsera en un parque acuático y, hasta ahora, sin problemas: sigue con los 6 días batería (dependiendo el uso puede ser menos) y carga en poco menos de 40 minutos.

Los valores del Fitbit Luxe fueron contrastados, en este caso, con un oxímetro de pulso. La pantalla es un poco pequeña, pero puede ver (y configurar) los valores de actividad que más le interese. (Foto: Vanessa Cruzado)

Particularmente, me entusiasmaban los valores relacionados al sueño. Había días en los que podía dormir máximo 6 horas; otros, con el sueño fraccionado. “El sueño es un estado de conciencia. Así como existe el estado de alerta, también está el estado de sueño, que es producto del estado despierto. Si no tengo una vida adecuada en el estado despierto, voy a tener lo mismo cuando esté en el estado dormido: un sueño alterado”, explica Frank Villarreal, neurólogo de la Clínica Ricardo Palma, especializado en trastornos del sueño. Para identificar si, efectivamente, hay descanso alguno, estas dos opciones en el Fitbit Luxe pueden orientarlo.

La primera es la puntación de sueño, que es una manera rápida de ver cuánto ha dormido y cuál es la calidad del sueño de cada noche. El más interesante (y detallado) es el indicador Fases de sueño, que muestra qué proporción de su sueño es ligero, profundo y REM. “Durante el sueño Rem [la fase más profunda], el cuerpo pierde por completo el control de la temperatura”, agrega Villarreal. Precisamente, la variación de temperatura cutánea analiza la temperatura noche tras noche para ver su variación respecto de tu temperatura personal de referencia. Otras funciones nocturnas son la frecuencia respiratoria y su variabilidad (ayuda a ver si el cuerpo muestra signos de estrés, enfermedad o cansancio).

El cuidado de la salud no solo se relaciona a la actividad física y alimentación, sino también a cuánto y cómo descansa nuestro cuerpo. La versión premium brinda análisis avanzados de las funciones mencionadas. Este dispositivo, eso sí, no diagnostica ni tratar ninguna afección médica. La información ayuda a gestionar su bienestar. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando optamos por algún gadget o app relacionada a la salud. El Fitbit Luxe es ese compañero que lo motiva diariamente hacia hábitos más saludables. Solo debe configurarlo según sus preferencias y listo. Si le interesó, visite https://www.fitbit.com/global/es/products/trackers/luxe.//

LO BUENO:

Pequeño y práctico. Tiene accesorios tipo brazalete hace que sea combinable con cualquier prenda. En cuanto a funciones, permite monitorear cambios en su bienestar con métricas de salud (frecuencia respiratoria, cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca). Ingresar datos cuántos alimentos ingiere y cuánta agua toma hacen la diferencia, en especial si lleva una dieta/rutina. Los registros de sueño y de actividad son precisos.

POR MEJORAR:

Si suele maximizar la letra en sus dispositivos, es posible que le cueste ver algunos indicadores en el reloj. La pantalla es poco sensible al tacto al momento del “desbloqueo”. No hay GPS incorporado, el monitoreo es desde su dispositivo móvil.

