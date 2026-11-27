El Ministerio de Salud ofrece a nivel nacional una serie de vacunas gratuitas a los bebés, con el objetivo de protegerlos de diversas enfermedades y fortalecer sus defensas desde los primeros meses de vida. De hecho, estas inmunizaciones forman parte del esquema nacional de vacunación y permiten prevenir infecciones que pueden ocasionar complicaciones graves. En ese sentido, el Minsa también prioriza la vacunación de los bebés prematuros, quienes requieren cuidados especiales debido a su mayor vulnerabilidad. Por ello, es fundamental que los padres se aseguren de que sus hijos reciban las dosis correspondientes durante los primeros meses de vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ VACUNAS DEBEN RECIBIR LOS BEBÉS PREMATUROS Y CUÁNDO LES CORRESPONDEN?

En 2025, el Perú registró cerca de 29 000 nacimientos prematuros, cuyos bebés son considerados de mayor riesgo de sufrir infecciones debido a la inmadurez de su sistema inmunológico. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporó medidas de inmunización, como el anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y la vacuna hexavalente acelular, al Esquema Nacional de Inmunizaciones, con el objetivo de proteger a los recién nacidos, especialmente a los prematuros, frente a diversas enfermedades. Esta última ayuda a prevenir infecciones como la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B, la poliomielitis y otras infecciones. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, las vacunas que corresponden a los bebés desde su nacimiento:

Recién nacidos

BCG: Una sola dosis protege a los bebés contra las formas graves de tuberculosis y su aplicación depende del peso al nacer.

Una sola dosis protege a los bebés contra las formas graves de tuberculosis y su aplicación depende del peso al nacer. Hepatitis B: Una sola dosis ayuda a prevenir la infección y se administra de acuerdo con el peso del bebé y la indicación médica.

Una sola dosis ayuda a prevenir la infección y se administra de acuerdo con el peso del bebé y la indicación médica. Nirsevimab: Una sola dosis protege a los recién nacidos y lactantes contra las infecciones respiratorias graves por el virus sincitial respiratorio (VSR).

A los 2 meses

Hexavalente acelular: Primera dosis de la vacuna hexavalente, que protege contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, polio y Hib.

Primera dosis de la vacuna hexavalente, que protege contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, polio y Hib. Rotavirus: Primera dosis para prevenir cuadros graves de diarrea.

Primera dosis para prevenir cuadros graves de diarrea. Antineumocócica: Primera dosis de la vacuna que protege contra enfermedades como la neumonía y la meningitis.

A los 4 meses

Hexavalente acelular: Segunda dosis.

Segunda dosis. Rotavirus: Segunda dosis.

Segunda dosis. Antineumocócica: Segunda dosis.

A los 6 meses

Hexavalente acelular: Tercera dosis.

Tercera dosis. Influenza pediátrica: Primera dosis para prevenir la influenza estacional y sus complicaciones.

A los 7 meses

Influenza pediátrica: Segunda dosis.

A los 12 meses

Sarampión, paperas y rubéola (SPR): Primera dosis.

Primera dosis. Antineumocócica: Tercera dosis.

Tercera dosis. Varicela: Única dosis.

Única dosis. Influenza pediátrica: Dosis anual.

A los 13 meses

Meningococo: Primera dosis, prioritaria para niños que viven con VIH.

A los 15 meses

Antiamarílica: Única dosis para prevenir la fiebre amarilla.

Única dosis para prevenir la fiebre amarilla. Hepatitis A: Única dosis.

Única dosis. Meningococo: Segunda dosis, prioritaria para niños que viven con VIH.

A los 18 meses

Hexavalente acelular: Dosis de refuerzo dirigida a bebés prematuros.

Dosis de refuerzo dirigida a bebés prematuros. Sarampión, paperas y rubéola (SPR): Segunda dosis.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE Y CÓMO RECONOCERLOS A TIEMPO?

Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, hasta el 31 de octubre, correspondiente a la Semana Epidemiológica 43, se registró un incremento del 94 % en los casos de dengue respecto al mismo periodo de 2025, año en el que se contabilizaron 52 fallecimientos. En ese sentido, el Minsa exhortó a la población, especialmente durante la temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño, a reconocer los síntomas de esta enfermedad y evitar dejar objetos como llantas, baldes y botellas abandonadas, pues pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma del gobierno peruano, las sintomatologías que presenta el dengue y sus diferentes fases:

Casos sin signos de alarma:

Dolor fuerte en las articulaciones y huesos.

Dolor retroocular detrás de los ojos.

Dolor muscular generalizado (mialgias).

Dolor de cabeza constante (cefalea).

Erupción cutánea o sarpullido en el cuerpo (exantema).

Náuseas o vómitos leves.

Casos con signo de alarma:

Dolor abdominal fuerte, continuo y persistente.

Vómitos frecuentes y persistentes (3 o más episodios en un periodo de 6 horas).

Sangrado de mucosas, encías, nariz o presencia de sangre en la orina.

Somnolencia, letargo, decaimiento extremo o irritabilidad.

Acumulación de líquidos o hinchazón en el cuerpo.

Dengue en su forma más grave:

Dificultad grave para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones.

Daño grave en órganos como el hígado, el corazón y el sistema nervioso.

Hemorragias intensas o sangrado interno grave.

VIDEO RECOMENDADO