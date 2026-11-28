Dos de los rostros más emblemáticos del cine de acción podrían volver a coincidir en la pantalla grande. Sylvester Stallone tendría en mente reunir nuevamente a Arnold Schwarzenegger en una producción centrada en el mundo de la mafia. La propuesta apunta a convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera reciente, con la posibilidad de recuperar una dupla que marcó una época en Hollywood.

La idea de compartir protagonismo en una historia de mafiosos despierta expectativas entre los seguidores de ambos actores. Aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre la producción, el posible reencuentro promete combinar la experiencia y el carisma de dos figuras que han dejado huella en el cine de acción. De concretarse, el proyecto podría representar uno de los regresos más llamativos de los últimos años.

Este es el proyecto que Sylvester Stallone propone a Arnold Schwarzenegger para compartir escena

El posible reencuentro entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger tomaría forma en la televisión, a través de una serie derivada de Tulsa King, la producción criminal protagonizada por Stallone. El actor tendría la intención de darle a su antiguo compañero de pantalla una historia propia dentro de este universo de mafiosos, con la posibilidad de que ambos personajes compartan escenas.

Por ahora, la propuesta no constituye un anuncio oficial, pero Stallone ya dejó entrever su entusiasmo durante una entrevista con la revista Cigar Aficionado. Allí manifestó su deseo de incorporar a Schwarzenegger al proyecto y permitir que sus personajes coincidan en esta nueva aventura criminal. «Espero que acepte», comentó el protagonista de Tulsa King, dejando abierta la posibilidad de reunir nuevamente a dos leyendas del cine de acción.

En la serie Tulsa King hará que se crucen Sylvester Stallone con Arnold Schwarzenegger

La posibilidad de ampliar el universo de Tulsa King con una historia encabezada por Arnold Schwarzenegger todavía está sobre la mesa. La propuesta contempla que el actor tenga su propia serie y que su personaje pueda cruzarse con el de Sylvester Stallone. Sin embargo, el proyecto dependerá del interés de Schwarzenegger y de la aprobación de los responsables de la producción. Por el momento, no existe un anuncio oficial, fecha de estreno ni información sobre cómo se vincularía con la historia de Dwight Manfredi.

Mientras se define esta posibilidad, Schwarzenegger continúa sumando proyectos a su carrera en Hollywood. El actor prepara su regreso con The Man with the Bag, una comedia navideña de acción en la que dará vida a Santa Claus y que llegará a Prime Video el 2 de diciembre de 2026, junto a Alan Ritchson y Awkwafina. Además, trabaja en el esperado retorno de uno de sus personajes más recordados con King Conan. A estos planes se suman las conversaciones sobre posibles nuevas entregas de franquicias como Depredador y Comando.

El objetivo es que Tulsa King quiere ampliar sus historias criminales incorporando nuevos protagonistas

La expansión del universo de Tulsa King ya comienza a tomar forma con nuevos proyectos derivados que buscan ampliar sus historias criminales. Uno de ellos es Frisco King, una serie protagonizada por Samuel L. Jackson, quien volverá a interpretar a Russell Lee Washington Jr., personaje que apareció durante la tercera temporada de la producción original. De esta manera, la franquicia apuesta por incorporar nuevos protagonistas y explorar otros escenarios dentro del mundo de la mafia.

La trama seguirá los pasos del mafioso de Nueva Orleans cuando llega a Frisco, Texas, donde encontrará nuevas oportunidades para establecer negocios y levantar su propia organización criminal. La producción contará con ocho episodios y tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre de 2026, con el lanzamiento de sus dos primeros capítulos. Así, el universo creado alrededor de Tulsa King continúa creciendo con nuevas historias y figuras de Hollywood.

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