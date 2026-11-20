El estreno de Yo soy Rocky vuelve a poner bajo la lupa algunos de los episodios más recordados de la vida de Sylvester Stallone, antes de convertirse en una estrella de Hollywood. Uno de ellos tiene como protagonista a Butkus, su querido perro de raza bullmastiff, cuya historia ha sido contada por el propio actor en distintas entrevistas a lo largo de los años. Según su relato, atravesaba una situación económica tan complicada que llegó a tomar una decisión dolorosa: vender a su mascota a un desconocido porque ya no podía mantenerla. Sin embargo, lo que ocurrió después tuvo un desenlace que también quedó ligado a la película que cambiaría su carrera.

La anécdota fue recordada por Stallone en una entrevista con Michael Watson, realizada 25 años después del estreno de Rocky. El actor explicó que, cuando vivía en el valle y las cosas no marchaban bien, tuvo que buscar una salida para garantizar que su perro recibiera alimento. Así fue como Butkus terminó en manos de un hombre al que identificó como “Little Jimmy”, posteriormente reconocido como Jimmy Gambina. No obstante, la versión del comprador sobre lo sucedido presenta algunos matices diferentes.

Sylvester Stallone contó en varias entrevistas cómo logró recuperar a Butkus. | Crédito: United Artists

¿Por qué Sylvester Stallone vendió a su perro Butkus?

Antes de alcanzar la fama internacional con Rocky, Sylvester Stallone atravesó una etapa de dificultades económicas. El actor ha contado que, durante ese periodo, no tenía suficiente dinero para cubrir sus necesidades y las de su mascota, por lo que decidió vender a Butkus.

En una entrevista con Michael Watson, recordó que las cosas no estaban saliendo como esperaba y que tuvo que buscar a alguien dispuesto a quedarse con el animal. Su preocupación era que el perro no recibiera la alimentación adecuada si permanecía con él.

El precio de la venta tampoco ha sido uniforme en los distintos relatos del actor. En una entrevista concedida a Shortlist en 2017, Sylvester Stallone aseguró que recibió 50 dólares por Butkus. Sin embargo, dos años después, durante su participación en el programa de Graham Norton, mencionó que fueron 60 dólares.

Sylvester Stallone con el tatuaje de Butkus, su fiel perro.| Crédito: Zach Perez

¿Cómo recuperó Sylvester Stallone a su perro después de venderlo?

La historia tuvo un giro cuando Stallone consiguió vender el guion de Rocky, la película que terminaría convirtiéndolo en una figura reconocida de Hollywood. Con una mejor situación económica, el actor decidió buscar al hombre que se había quedado con Butkus para intentar recuperarlo.

Sin embargo, Jimmy Gambina no estaba dispuesto a entregárselo tan fácilmente. Según el relato de Sylvester Stallone, el hombre le pidió 3.000 dólares para devolverle al animal, una cantidad que en ese momento no podía pagar.

La negociación terminó con una propuesta diferente: Gambina aceptaría devolverle a Butkus si Stallone le conseguía un papel en la película. El actor recordó este episodio durante su entrevista con Graham Norton en 2019 y aseguró que cumplió el acuerdo.

No obstante, las cantidades que Sylvester Stallone dijo haber pagado para recuperar a su mascota también han variado. Mientras que en algunas entrevistas mencionó los 3.000 dólares, en sus memorias aseguró que desembolsó la mitad de esa suma.

Sylvester Stallone y Butkus protagonizaron una historia que también llegó a la pantalla grande. | Crédito: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

¿Qué pasó con Butkus después de regresar con Sylvester Stallone?

Butkus volvió a vivir con Sylvester Stallone y su historia no terminó fuera de los reflectores. El perro tuvo una aparición en Rocky II, la continuación de la película estrenada en 1979, por lo que también formó parte de la historia cinematográfica de su dueño.

Jimmy Gambina, por su parte, consiguió aparecer en Rocky, tal como supuestamente habían acordado. De acuerdo con la información de su página web, desarrolló una trayectoria en Hollywood como actor, especialista de escenas de acción y coordinador de peleas.

Entre sus primeros créditos figuran participaciones en las series The Wild Wild West y Mission: Impossible, ambas de 1968. También trabajó en Battle for the Planet of the Apes (1973), antes de formar parte de la producción de Rocky (1976).

¿Qué dice Jimmy Gambina sobre la historia del perro de Stallone?

Aunque Sylvester Stallone ha contado en distintas oportunidades que vendió a Butkus por necesidad económica, Jimmy Gambina ofrece una versión diferente de lo ocurrido.

En declaraciones recogidas por Slate y citadas por Mike Sielski, autor del libro Going the Distance: Stallone, Philly, and the Story of Rocky, Gambina explicó que conoció al perro durante las largas jornadas de trabajo de la película. Según su testimonio, Stallone dejaba al animal en el hotel mientras el equipo trabajaba entre 12 y 14 horas al día, por lo que él se encargaba de sacarlo y cuidarlo.

Con el paso del tiempo, aseguró que desarrolló un vínculo muy cercano con Butkus. También sostuvo que Stallone comenzó a preocuparse por los viajes que tendría que realizar debido al éxito de Rocky y por la convivencia del perro con su nuevo bebé. Por esa razón, según Gambina, el actor decidió entregárselo.

El hombre recordó que, cuando Stallone volvió a pedirle que le devolviera al animal, le pidió que primero explicara la situación a su hijo. La familia ya llevaba cerca de tres años con Butkus y lo consideraba parte de su hogar.

Gambina aceptó finalmente que el perro regresara con su antiguo dueño, aunque aseguró que la experiencia dejó una herida en su relación con el actor. Según sus declaraciones, ambos no volvieron a hablar desde 2005 y el episodio continuó siendo un motivo de tristeza para él.

“Me ha dolido de muchas maneras diferentes. Me ha roto el corazón”, expresó Gambina, al recordar lo sucedido.