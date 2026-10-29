En agosto del 2023, la fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
En agosto del 2023, la fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
/ Presidencia de la República
Por Redacción EC

El pleno de la Cámara de Diputados reprogramó la mañana de este jueves 29 de octubre el debate y votación del informe final sobre la denuncia constitucional contra el golpista expresidente Pedro Castillo por el Caso Ascensos. La acusación fue presentada por la fiscalía de la Nación el 14 de agosto de 2023.

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