El pleno de la Cámara de Diputados reprogramó la mañana de este jueves 29 de octubre el debate y votación del informe final sobre la denuncia constitucional contra el golpista expresidente Pedro Castillo por el Caso Ascensos. La acusación fue presentada por la fiscalía de la Nación el 14 de agosto de 2023.

Al inicio de la sesión plenaria se dio lectura a dos oficios, uno del abogado Hugo Yataco, defensa de Castillo; y otro del exministro Walter Ayala, comprendido en la denuncia constitucional, solicitando posponer el análisis a fin de tener el tiempo necesario para estudiar el expediente.

Tras suspender la sesión y convocar a Junta de Portavoces, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció la reprogramación. No brindó detalles sobre la nueva fecha.

La fiscalía presentó el expediente ante el Congreso unicameral que terminó sus funciones en julio pasado sin debatir el tema de fondo. El 7 de octubre de este año, la actual Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados remitió el caso al pleno.

Aquel día, la Oficina de Prensa del Congreso informó que la citada comisión remitió al pleno la DC contra Pedro Castillo y Walter Ayala, “ante el próximo vencimiento de la prerrogativa funcional de uno de los denunciados, previsto para el 15 de noviembre del presente año”.

#EnVivo Cámara de Diputados reprograma debate de denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/rNenCzn2CG — Canal N (@canalN_) October 29, 2026

El Ministerio Público imputa a Castillo los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. El exmandatario purga prisión tras ser condenado por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022 y además afronta un juicio por presunta organización criminal.

La denuncia constitucional sostiene que Castillo, en su condición de expresidente, patrocinó indebidamente intereses particulares en el proceso de ascenso 2021 ante el Ejército y la Fuerza Aérea.

Mira aquí la sesión plenaria (al inicio vieron el caso PedroCastillo):