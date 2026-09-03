El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Antes de que el futuro envejezca

“Vivir más solo será progreso si vivimos mejor y sin trasladar toda la factura a las generaciones más jóvenes que nos siguen”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Ya no basta con hackear la inercia. También tendremos que hackear la vejez para lograr algo bastante más interesante que vivir mucho: ser longevos bien". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Ya no basta con hackear la inercia. También tendremos que hackear la vejez para lograr algo bastante más interesante que vivir mucho: ser longevos bien". Ilustración: Giovanni Tazza

    Pensar en longevidad, robots humanoides y demografía mientras el crimen organizado transnacional nos recuerda lo frágil que puede ser vivir en el Perú parece un lujo. Pero los asuntos importantes no siempre tienen que parecer tan remotos ante la urgencia del crimen. A veces, precisamente porque todavía no son urgentes, podemos enfrentarlos mejor, si los encaramos sin rodeos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.