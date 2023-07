¡Habló sobre One Direction! Después de estar durante seis años lejos de los reflectores, el artista Zayn Malik se sentó a conversar con la presentadora Alex Cooper sobre su polémica salida de la boyband británica en el año 2015. Durante la entrevista, el cantante también aprovechó para aclarar la relación de custodia compartida que mantiene con la modelo Gigi Hadid por su hija.

Zayn Malik estuvo en el podcast “Call Her Daddy” y recordó la vez en que comunicó a sus seguidores con el anuncio de que dejaría One Direction para poco después iniciar su carrera en solitario. ¿Quieres saber qué mas dijo el británico sobre la situación con sus excompañeros de banda? Aquí te contamos todos los detalles.

Zayn Malik habla sobre su salida de One Direction

El jurado del programa de competencia musical “The X Factor” formó la boyband One Direction en el año 2010. En ese momento, los especialistas decidieron juntar a Zayn Malik con sus compañeros Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne para ser el nuevo fenómeno juvenil.

Pero la felicidad le duraría poco porque, tan solo años después, Malik comunicó su salida de la banda en marzo de 2015. En ese momento, no proporcionaron mayores detalles detrás de su decisión; pero, esta semana, confesó que una razón importante fue que estaban “hartos” de compartir tanto tiempo juntos.

“Pasamos juntos, día tras día, cinco años de nuestra vida y acabamos hartos del resto, si te soy sincero. Estábamos unidos. Hicimos cosas juntos que nadie en el mundo entendería o podría vivir siquiera, y ahora miro atrás con mejor sensación que cuando lo dejé. Hubo experiencias geniales, viví momentos increíbles con ellos, pero sí, nuestro tiempo pasó”, le dijo a Alex Cooper en el podcast.

(Foto: Call her Daddy)

Asimismo, el artista confesó que la ‘disolución’ de la agrupación se iba a dar pronto y él simplemente optó por ser el primero en retirarse. “Tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero había muchos enredos por detrás. Algunas personas estaban haciendo algunas cosas, había otros que no querían firmar ciertos contratos… así que sabía que se estaba cociendo algo. Y me adelanté”, sentenció.

Un punto importante de la conversación giró en torno a los problemas de ansiedad que sufría desde antes de One Direction y que, con la fama encima, se incrementó. “Estábamos tan sobreexpuestos en la banda que por eso me tomé mi tiempo. No debo siquiera dar entrevistas. Y me dijeron ‘bueno, sí, puedes ser tipo misterioso’. No es necesariamente mi personalidad. Simplemente soy relajado. Conozco a un montón de gente con grandes personalidades y no es quien yo soy”, agregó.

Su relación con Gigi Hadid

A finales de 2015, Zayn Malik inició su relación con la modelo estadounidense Gigi Hadid; tras el rompimiento de su compromiso con la cantante Perrie Edwards. Durante un tiempo, ambos intentaron mantener su relación lejos de los medios de comunicación hasta que lo confirmaron para diciembre de dicho año. Sin embargo, para marzo de 2018, la pareja se separa; pero, meses después, vuelven a estar juntos.

Pese a idas y venidas, para mayo de 2020, Zayn Malik y Gigi Hadid anuncian la llegada de su primera hija en común y el 19 de septiembre, nace Khai. Poco después, la pareja se separa oficialmente tras conocerse una supuesta pelea que habría terminado en el cantante golpeando a su suegra Yolanda Hadid.

Ambos han optado por mantener en privado todo lo relacionado con su hija y confirmó que mantiene la custodia compartida de Khai. “Ella no escogió ser una figura pública, yo sí (…) El tiempo que tengo con ella es muy importante. Siento que está creciendo tan rápido que cuando estoy con ella, no trabajo nada. Solo invierto el día en hacer cosas que ella quiera hacer, como pintar, jugar con plastilina, ir al parque, al zoológico, solo nos divertimos. Siento que he revivido mi propia infancia a través de ella”, dijo Malik en “Call Her Daddy”.

/ TIMOTHY A. CLARY

Además, la pequeña ha sido una parte fundamental para que su padre Zayn Malik aprenda a controlar su ansiedad. “Desde que tengo a mi hija, mi intención es ser un buen ejemplo para ella. De hecho es por eso que hago esta entrevista. Solía tener mucha ansiedad ante entrevistas como esta, pero quiero que pueda mirarme y diga ‘mira, papá está haciendo esto’”, aclaró el intérprete de “PILLOWTALK”.

¿Qué dijo Zayn Malik sobre la pelea con Yolanda Hadid?

Como mencionamos líneas arriba, Zayn Malik y Gigi Hadid se separaron a finales de 2021. Esto habría sido ocasionado por una discusión entre el cantante y la madre de su pareja, Yolanda Hadid, en la casa que compartía la pareja. El resultado habría sido que Malik empujó a su exsuegra y emitió insultos.

El exintegrante de One Direction emitió un comunicado al respecto donde especificó que no iba a hablar sobre el tema porque es una “persona reservada” y son “asuntos privados de la familia”. Aunque, aclaró que aceptó “no impugnar los reclamos que surgieron de una discusión que tuve con un miembro de la familia de el de mi pareja que ingresó a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera hace varias semanas”.

Casi dos años después, Zayn Malik volvió a hablar sobre el hecho y refirió que “sabía cuál era la situación, sabía lo que sucedió y las personas involucradas también sabían lo que sucedió”. “Y eso es todo lo que realmente me importaba. Si alguien con la misma opinión mirara la situación, creo que podrías respetar que simplemente no quería llamar la atención sobre nada. Simplemente no estaba tratando de entrar en un problema”, concluyó.

(Foto: Call her Daddy)

¿Dónde ver en streaming la entrevista de Zayn Malik en “Call Her Daddy”?

La entrevista de Zayn Malik en el podcast de Alex Cooper “Call Her Daddy” se encuentra disponible exclusivamente en la plataforma de Spotify. Ingresa directamente al episodio (que tiene duración de una hora ) en ESTE LINK.

Sin embargo, el público también puede escuchar un fragmento de la conversación en el canal oficial de YouTube de “Call Her Daddy”. Puedes ingresar directamente en ESTE ENLACE.





