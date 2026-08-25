En la actualidad, los ciudadanos peruanos tienen la facilidad de consultar digitalmente el estado civil de una persona y verificar si registra un matrimonio civil, sin necesidad de realizar extensos trámites presenciales. De hecho, en el ámbito personal, es posible conocer detalles sobre si una persona estuvo casada y actualmente se encuentra divorciada. Sin embargo, para acceder a esta información, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma que permite realizar el trámite en simples pasos y sin la presencia del titular. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SABER SI UNA PERSONA ESTÁ DIVORCIADA?

En caso de que una persona necesite conocer el estado civil de otra para realizar determinados trámites, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil permite solicitar, a través de su Mesa de Partes Virtual (LINK), la constancia negativa de inscripción, también conocida como “constancia de soltería”. Este documento puede ser solicitado por cualquier ciudadano y demora entre 3 a 5 días hábiles, previo pago de la tasa correspondiente; sin embargo, Reniec registra los datos de quien realiza la solicitud. Por consiguiente, te presentamos, compartido por Útil e Interesante, los requisitos para acceder a este trámite:

Pago de S/4.10 en la plataforma www.pagalo.pe o en cualquier sede del Banco de la Nación, BCP, Centros de Mejor Atención al ciudadano (MAC) o agencias del Reniec con el código 06645.

Presentar DNI original o ciudadanos extranjeros deben entregar una copia simple del carné de extranjería, pasaporte o cédula de identidad.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR EN EL PODER JUDICIAL PARA CAMBIAR DE NOMBRE?

Según Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, quienes buscan modificar su nombre en Perú lo hacen, en muchos casos, por experiencias de discriminación o acoso escolar. Para ello, se dirigen al Poder Judicial, que toma como referencia el artículo 29 del Código Civil, y permite que los jueces analicen cada solicitud y determinen su validez. El procedimiento requiere presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y evidencias que demuestren cómo el nombre ha afectado a la persona, tales como informes psicológicos y testimonios de testigos pertinentes.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.