Por Redacción EC

En la actualidad, los ciudadanos peruanos tienen la facilidad de consultar digitalmente el estado civil de una persona y verificar si registra un matrimonio civil, sin necesidad de realizar extensos trámites presenciales. De hecho, en el ámbito personal, es posible conocer detalles sobre si una persona estuvo casada y actualmente se encuentra divorciada. Sin embargo, para acceder a esta información, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma que permite realizar el trámite en simples pasos y sin la presencia del titular. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.