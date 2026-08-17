| : Anne Hathaway, Alexandra Leclerc y Barbara Palvin: la maternidad nunca | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Anne Hathaway, Alexandra Leclerc y Barbara Palvin: la maternidad nunca fue tan fashion
videos
>
elcomercio

/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Anne Hathaway, Alexandra Leclerc y Barbara Palvin: la maternidad nunca fue tan fashion

¿Estamos entrando en la mejor era de la moda para embarazadas? Anne Hathaway, Alexandra Leclerc y Barbara Palvin demuestran que la maternidad no tiene por qué alejarnos de nuestro estilo personal.

imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio

GLOBAL + Videos

Eclipse total en 2027 y 2028: fecha y dónde verlo

Eclipse total en 2027 y 2028: fecha y dónde verlo

Terremoto en Colombia: aumenta a 169 la cifra de muertos

Terremoto en Colombia: aumenta a 169 la cifra de muertos

Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia

Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude el oeste de Colombia

EE. UU. sanciona la industria de hidrocarburos de Rusia

EE. UU. sanciona la industria de hidrocarburos de Rusia

PAÍS + Videos

Chimbote: confunden a hombre dormido con cuerpo sin vida

Chimbote: confunden a hombre dormido con cuerpo sin vida

Abogada es asesinada dentro de restobar en Pacasmayo

Abogada es asesinada dentro de restobar en Pacasmayo

Santa Anita: comerciante es atropellada y chofer se da a la fuga

Santa Anita: comerciante es atropellada y chofer se da a la fuga

MQM frena casting de La Bella Luz por denuncia de acoso realizada por Naldy Saldaña

MQM frena casting de La Bella Luz por denuncia de acoso realizada por Naldy Saldaña

ENTRETENIMIENTO + Videos

Bárbara Cayo sufre robo en su vivienda y busca identificar a los delincuentes

Bárbara Cayo sufre robo en su vivienda y busca identificar a los delincuentes

Korina Rivadeneira protagoniza incómodo momento con Beto Montenegro durante concierto de Rawayana

Korina Rivadeneira protagoniza incómodo momento con Beto Montenegro durante concierto de Rawayana

Brando Gallesi afirma que intentaron desaparecerlo y afectar su carrera: “Si sigo vivo, es un milagro divino”

Brando Gallesi afirma que intentaron desaparecerlo y afectar su carrera: “Si sigo vivo, es un milagro divino”

Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero y crecen los rumores de una nueva crisis

Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero y crecen los rumores de una nueva crisis

DEPORTES + Videos

Cienciano golea a Botafogo y Melgarejo deja curiosa frase

Cienciano golea a Botafogo y Melgarejo deja curiosa frase

CR7 y Georgina Rodríguez confirman su boda en redes

CR7 y Georgina Rodríguez confirman su boda en redes

Terremoto en Colombia: fútbol colombiano se une por víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia: fútbol colombiano se une por víctimas del terremoto

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años

CIENCIA + Videos

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

TECNO + Videos

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

VIDA + Videos

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

La importancia de los chequeos preventivos según especialista

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación

TRAILERS + Videos

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Hombre en llamas”: una historia de peligro y supervivencia llega a Netflix

“Hombre en llamas”: una historia de peligro y supervivencia llega a Netflix

HISTORIAS + Videos

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América