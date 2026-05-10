Resumen

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Miles de personas asisten al Cementerio de Belaúnde en Comas, para visitar a sus familiares y conmemorar el Día de la Madre. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Miles de personas asisten al Cementerio de Belaúnde en Comas, para visitar a sus familiares y conmemorar el Día de la Madre. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El Día de la Madre no solo movilizó celebraciones y reuniones familiares en Lima, también llevó a miles de ciudadanos a los cementerios de la capital, donde desde la mañana acudieron con flores, globos, retratos y música para recordar a la mujer que les dio la vida.

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