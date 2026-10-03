El papa León XIV tenía programado un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental el 12 de noviembre. (Foto de Lionel Bonaventure / AFP)
El papa León XIV tenía programado un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental el 12 de noviembre. (Foto de Lionel Bonaventure / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Redacción EC

La comisión organizadora de la visita del papa León XIV al Perú descartó de forma definitiva al Estadio Monumental como escenario del encuentro con juventud fijado para el 12 de noviembre. Por esto, se está evaluando trasladar la jornada al Estadio Nacional a la espera de la confirmación formal de la Nunciatura Apostólica.

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