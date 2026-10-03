La comisión organizadora de la visita del papa León XIV al Perú descartó de forma definitiva al Estadio Monumental como escenario del encuentro con juventud fijado para el 12 de noviembre. Por esto, se está evaluando trasladar la jornada al Estadio Nacional a la espera de la confirmación formal de la Nunciatura Apostólica.

Esta confirmación oficial ocurre poco después de que El Comercio informara que el Estadio Monumental estaba en duda por problemas con el alquiler de palcos. Diversos propietarios habrían ofrecido sus espacios privados en redes sociales para obtener un beneficio económico durante la cita religiosa del papa León XIV.

El coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca, explicó en Canal N que la decisión se tomó pese a que las coordinaciones estaban progresando: “Se avanzó mucho en el proceso pero hubieron cuestiones técnica que ya eran insalvables”. Las autoridades eclesiásticas prefirieron buscar un recinto alternativo con mejores garantías para los 60 mil asistentes previstos.

La organización reiteró que todas las actividades litúrgicas de la comitiva vaticana en el Perú mantienen un carácter estrictamente gratuito. “No hay nadie que pueda decir que ni un sol pedimos para el ingreso”, destacó.

El cambio de escenario no altera la fecha prevista para la jornada ni el cronograma general del recorrido pastoral del obispo de Roma. El itinerario capitalino incluye reuniones institucionales y la tradicional misa masiva en la base aérea de Las Palmas.

Las autoridades eclesiales gestionan ante las instancias vaticanas el aval definitivo para la nueva locación en el centro de Lima. Hasta el momento, se espera la confirmación desde Roma para que el evento pueda concretarse en el Estadio Nacional ubicado en Lima. “Está por definirse, la nunciatura espera la respuesta de Roma para que se pueda dar conocimiento publico”, manifestó Inca, también secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana.

Estadio Monumental estaba en duda para evento del papa León XIV

El Comercio informó que el Arzobispado de Lima detectó anuncios de venta y arrendamiento de palcos suites para la vigilia juvenil en el Estadio Monumental. Esta práctica lucrativa causó malestar en la comitiva eclesial porque contravino el principio de gratuidad absoluta fijado por el Santo Padre.

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La comitiva del Arzobispado inspeccionó las instalaciones y los accesos del Estadio Nacional para verificar las condiciones de seguridad requeridas para la multitud. La dirigencia de los palquistas solicitó el respeto a sus derechos de propiedad, aunque la Iglesia optó por desestimar el recinto del equipo Universitario de Deportes.