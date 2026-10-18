Municipalidad de San Isidro
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Por Redacción EC

La prevención y el cuidado de la salud mental en el entorno laboral fueron el eje del reconocimiento otorgado a San Isidro por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), tras su participación en el seminario “Acciones de prevención y protección de la salud mental de los servidores públicos”, realizado en octubre de 2026.

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