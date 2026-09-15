El Ejecutivo oficializó el Decreto Supremo N° 018-2026-MTC que establece el uso obligatorio de la serie 500 para todas las comunicaciones comerciales. La medida aplica tanto para las llamadas como para los mensajes de texto enviados directamente por las empresas o por terceros encargados.

Las empresas de telecomunicaciones canalizarán la señal para que el número 500 XXX XXX aparezca de forma íntegra en la pantalla del usuario. Cada número de la serie 500 identificará a un solo proveedor para evitar confusiones sobre el origen de las ofertas.

La norma publicada desarrolla lo dispuesto en la Ley N° 32323 que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor contra los métodos comerciales agresivos. El Poder Ejecutivo aprobó este marco normativo dentro del plazo legal otorgado para reglamentar la numeración especial.

Llamada spam comerciales deberán llevar el prefijo 500 según nueva norma.

Llamada spam comerciales deberán llevar el prefijo 500 según nueva norma.

Las compañías operadoras disponen de 180 días calendario para adaptar sus sistemas técnicos y aplicar la totalidad de las reglas aprobadas. Posterior a este periodo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutará campañas de difusión pública junto con las empresas del sector durante un trimestre.

El MTC asignará inicialmente a cada operador hasta cinco bloques de 1.000 números telefónicos. Las empresas solicitarán bloques adicionales únicamente si acreditan una tasa de uso igual o mayor al 70% de las líneas previas.

La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones asumirá la supervisión del cumplimiento técnico y sancionará las infracciones. La norma clasifica como infracción muy grave la omisión de la trazabilidad o la falta de visibilidad del número en la pantalla del receptor.

Origen del proyecto sobre llamadas comerciales desde el MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó la primera propuesta de este código en octubre del 2025 mediante un proyecto publicado para comentarios. Aquella versión inicial contempló un plazo de adecuación de solo 90 días calendario para que los proveedores adopten la numeración.

El borrador del MTC planteó también la facultad de los usuarios para devolver la llamada a los canales de atención de los proveedores. En abril del 2026, el sector amplió la iniciativa preliminar para incluir la obligatoriedad del prefijo 500 en los mensajes de texto publicitarios.