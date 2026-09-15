Llamada spam comerciales deberán llevar el prefijo 500 según nueva norma. (Andina)
Llamada spam comerciales deberán llevar el prefijo 500 según nueva norma. (Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo oficializó el Decreto Supremo N° 018-2026-MTC que establece el uso obligatorio de la serie 500 para todas las comunicaciones comerciales. La medida aplica tanto para las llamadas como para los mensajes de texto enviados directamente por las empresas o por terceros encargados.

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