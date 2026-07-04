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Resumen

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Si hay una palabra que define la cocina de Ricardo Ehni, esa es entrañable. No por nostalgia fácil, sino porque es en el recuerdo donde encuentra su método: cocinar desde la memoria. Mientras otros cocineros parten hacia la selva en busca de sabores desconocidos o bajan a las profundidades del Pacífico tras peces que nadie ha probado, Ehni hace el viaje inverso: regresa.

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