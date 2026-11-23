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«Feel Good Inc.» es uno de los himnos que los fans esperan cantar esta noche junto a Gorillaz en Lurín. ?
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La expectativa crece en Lurín. Entre los temas que los fans esperan escuchar esta noche hay uno imprescindible: «Clint Eastwood». ¿Sonará el clásico de Gorillaz? ?
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¡La música de Gorillaz también se cuenta canción por canción! ? Repasamos el setlist de una noche histórica en Lurín, con clásicos que marcaron generaciones y nuevos temas de su universo musical.
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¡Gorillaz ya está en Lurín! La banda de Damon Albarn llega a Lima para una noche que promete quedar en la historia de la música en vivo en el Perú.
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Los fans y la comunidad Gorillaz Perú se prepararon desde temprano para vivir una noche especial en Lurín. La expectativa por ver a la banda de Damon Albarn se siente desde antes de abrirse el telón. ?