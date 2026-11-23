La espera terminó para los fanáticos de Gorillaz en Perú. Este lunes 23 de noviembre de 2026, la banda virtual británica ofrecerá su primer concierto en el país, como parte de su gira internacional The Mountain Tour 2026. El espectáculo se realizará en Lurín Live, al sur de Lima, y reunirá música en directo, animaciones y una propuesta audiovisual que caracteriza a la agrupación liderada por Damon Albarn. Las puertas abrirán desde las 4:30 p. m., mientras que el show principal está programado para las 9:30 p. m.

¿A qué hora comienza el concierto de Gorillaz en Lima?

La organización One Entertainment confirmó que las puertas de Lurín Live abrirán a las 4:30 p. m. Los asistentes podrán ingresar desde esa hora para ubicarse en sus respectivas zonas y disfrutar de las presentaciones musicales programadas antes del espectáculo principal.

Esta es la programación anunciada para el evento:

Horario Presentación 4:30 p. m. Apertura de puertas 7:00 p. m. Nave Ascensor y artistas invitados 8:00 p. m. Luisa Almaguer 9:30 p. m. Gorillaz

La presentación de Nave Ascensor contará con la participación de Joven Paiva, Los Mirlos, Andrea Martínez, Nero Lvigi y Mauricho. La programación podría experimentar modificaciones por motivos de fuerza mayor, según advirtió la organización.

¿Cuál sería el setlist de Gorillaz en su concierto en Perú?

Aunque el repertorio definitivo para Lima no ha sido confirmado, el concierto que la agrupación ofreció recientemente en el festival Corona Capital de México permite anticipar algunas de las canciones que podrían escucharse en Lurín. La banda presentó una selección que combinó temas clásicos con composiciones de su nueva producción discográfica.

Entre las canciones que podrían formar parte del espectáculo destacan Feel Good Inc., Clint Eastwood, DARE, On Melancholy Hill, Rhinestone Eyes, Dirty Harry, Tomorrow Comes Today, 19/2000 y Tranz. También figuran temas recientes como The Mountain, The Happy Dictator y The Empty Dream Machine. Se trata de una referencia basada en su presentación anterior, no de una lista oficial confirmada para Lima.

¿Cómo llegar a Lurín Live y cuáles son los accesos por zona?

El recinto está ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente San Pedro, en el distrito de Lurín. La sede cambió respecto al anuncio inicial, que contemplaba Arena 1 Park, en San Miguel. Sin embargo, la fecha del concierto se mantuvo y las entradas adquiridas anteriormente conservaron su validez.

Gorillaz tiene programado su primer concierto en Perú para las 9:30 p. m. de este lunes 23 de noviembre, en Lurín Live.

La distribución de los accesos dependerá de la localidad adquirida. VIP estará ubicado en el sector izquierdo del recinto, mientras que General tendrá ingreso por la zona central, cerca de la boletería. Platinum estará hacia el lado derecho del frente principal y Early Pass contará con un acceso habilitado junto a esta última localidad. Los asistentes deben revisar la señalización antes de ingresar.

¿Qué transporte utilizar para llegar y regresar del concierto?

Quienes utilicen transporte público pueden solicitar al conductor que los deje en el óvalo San Pedro, donde se encuentra el paradero habilitado frente al estacionamiento. Entre las rutas de transporte urbano que conectan con el sector figuran las líneas 1254, 1251, 1098, 1058 y 1488. También se habilitará una zona para el desembarco de taxis, ubicada cerca del Outlet Arauco Lurín.

Para quienes contrataron el servicio de buses de retorno mediante Ticketmaster, se habilitará el embarque con código QR en el sector ubicado entre Lurín Live y el Outlet Arauco. El pasaje cuesta S/12 y contempla tres destinos: puente Benavides, trébol de Javier Prado y puente Santa Anita. Se recomienda llevar impreso el comprobante para facilitar el abordaje después del espectáculo.

¿Qué objetos están permitidos y prohibidos en Gorillaz Lima 2026?

Los asistentes podrán ingresar con mochilas y bolsos pequeños, carteras, celulares, cargadores portátiles, bloqueador solar, lentes de sol, gorras, gel antibacterial en envases pequeños y protectores auditivos. También se permitirá el uso de abanicos plegables y algunos accesorios de vestuario, siempre que cumplan con las disposiciones de seguridad. Para quienes lleven equipaje que supere las medidas autorizadas, habrá servicio de lockers.

Por el contrario, estará prohibido ingresar con armas, objetos punzantes, pirotecnia, productos inflamables, aerosoles, paraguas, botellas, latas, alimentos y bebidas del exterior. Tampoco se permitirá el acceso con drones, trípodes, palos para selfies, cámaras profesionales, laptops, tablets, mascotas o instrumentos musicales. La organización recomienda revisar las restricciones antes de salir de casa, llevar la entrada lista y evitar comprar boletos en canales de reventa.