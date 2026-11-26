Ca7riel y Paco Amoroso regresan a Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos como parte de su esperada gira internacional “Free Spirits World Tour”. El dúo argentino ofrecerá un espectáculo en Costa 21 este viernes 27 de noviembre y aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

El regreso de los músicos genera expectativa entre sus fanáticos, ya que Ca7riel y Paco Amoroso se han consolidado como referentes de la escena urbana argentina gracias a una identidad que combina trap, rock, pop y sonidos experimentales.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El concierto está programado para realizarse este viernes 27 de noviembre en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Este será el único concierto anunciado por los artistas en la capital peruana durante su recorrido por Latinoamérica.

Su nuevo álbum, “Free Spirits”, representa una nueva etapa en su trayectoria. El disco cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas internacionales como Sting, Jack Black, entre otros.

Entradas para Ca7riel y Paco Amoroso

Respecto a las entradas para el concierto de Ca7riel y Paco Amoroso, los precios anunciados inicialmente fueron de S/170 para la zona VIP y S/310 para Platinum durante la preventa BBVA.

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En venta regular, los valores publicados fueron de S/195.50 y S/356.50, respectivamente. Cabe resaltar que aún quedan entradas disponibles a través de Teleticket.

Ca7riel & Paco Amoroso

Cabe resaltar que la gira mundial incluye presentaciones en importantes escenarios de Estados Unidos y Europa, entre ellos el Radio City Music Hall de Nueva York, el Greek Theatre de Los Ángeles y el O2 Academy Brixton de Londres. Lima forma parte de este recorrido internacional.