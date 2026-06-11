La feria Expouniversidad 2026 se realizará entre el 24 y 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, y permitirá acercar a miles de jóvenes opciones de formación que combinan conocimientos técnicos, experiencia práctica y oportunidades reales de desarrollo profesional en sectores estratégicos para el crecimiento del país.

Durante el evento, Sencico brindará información sobre nueve carreras profesionales técnicas diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

Entre ellas destacan Edificaciones, Diseño de Interiores, Topografía y Geodesia, Administración de Obras de Construcción Civil, Dibujo Digital Aplicado a la Construcción, Geomática y Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto.

Asimismo, presentará las carreras de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales, así como Gestión de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales, desarrolladas bajo un modelo de formación dual que combina el aprendizaje académico con experiencia práctica en campo.

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Los asistentes también podrán conocer los detalles del Examen de Admisión 2026-II, programado para el próximo 8 de agosto en 13 ciudades del país, así como la oferta de cursos especializados dirigidos a estudiantes, trabajadores y público en general.

Entre los cursos más solicitados figuran Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, Albañilería, Encofrado y Fierrería, AutoCAD, Revit Architecture y Metrados en Edificaciones.

Según Sencico, la construcción, la infraestructura y el saneamiento se encuentran entre las actividades económicas que más demandan técnicos especializados en el Perú.

El crecimiento de proyectos de vivienda, obras públicas y servicios básicos ha incrementado la necesidad de contar con personal calificado capaz de responder a los retos de un sector en constante expansión.

Esta demanda abre nuevas oportunidades para miles de jóvenes que buscan una formación con rápida inserción laboral y contacto directo con el entorno productivo.

Especialidades vinculadas a edificaciones, topografía, gestión de obras, tratamiento de aguas y tecnologías aplicadas a la construcción son cada vez más requeridas por empresas y entidades públicas en distintas regiones del país.