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La feria Expouniversidad 2026 se realizará entre el 24 y 27 de junio en Surco. (Foto: Difusión)
La feria Expouniversidad 2026 se realizará entre el 24 y 27 de junio en Surco. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La feria Expouniversidad 2026 se realizará entre el 24 y 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco, y permitirá acercar a miles de jóvenes opciones de formación que combinan conocimientos técnicos, experiencia práctica y oportunidades reales de desarrollo profesional en sectores estratégicos para el crecimiento del país.

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