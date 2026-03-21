Avalada por su alta tecnología en seguridad, diseño y eficiencia, la industria vehicular china ha tomado un lugar preponderante en el mundo. El boom del país asiático en este sector ha llegado también al Perú, donde un 54% de las ventas de vehículos nuevos proviene de este país, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú.

En este contexto de sólido crecimiento, el Expo Auto Perú 2026 reúne lo mejor de la oferta del gigante asiático en el país, con trece marcas presentes en el Centro de Exposiciones del Jockey. Los asistentes podrán ver de primera mano los vehículos que marcan el futuro de la industria automotriz, comparar modelos y acceder a opciones de financiamiento.

Destaca la presencia de vehículos ligeros y SUV de las marcas GAC, Changan, JAC y Chery, además de lo más novedoso en tecnología de vehículos comerciales y maquinaria pesada para los negocios peruanos, con marcas como Foton, XCMG, Shacman, Sany, Sinotruk y Howo.

“Antes se veía al gigante asiático como una alternativa para clientes a los que no les alcanzaba para comprar un producto de marca, pero eso ya cambió, Esa imagen pública ha mejorado por la experiencia de los clientes, por la relación precio - calidad, por el soporte técnico y por el respaldo de de repuestos”, explica Noel Contreras, asesor comercial de XCMG.

La industria vehicular china ya ha logrado poner a algunas de sus marcas como las preferidas en diversos sectores del mercado, como el de las camionetas, liderado por Changan. “Nuestros vehículos cuentan con garantías de cinco, seis y hasta ocho años, en el caso de los carros híbridos. Incluso con opción de garantía extendida”, destaca Diego Elías, ejecutivo de ventas de Changan. De acuerdo con Elías, el presente marca que “un vehículo chino no solo compite sino está por encima de las marcas convencionales, y lo que se viene es aún mejor”.

Pensar en el futuro es pensar en vehículos electrificados, un campo en el que China también se impone. De hecho, en Expo Auto Perú 2026 se presenta una variada gama de vehículos de esta tecnología, con modelos que van desde la maquinaria pesada para operaciones mineras, el transporte de carga y la construcción, hasta vehículos ligeros para el día a día.

En este último rubro brilla BYD, la líder del mercado nacional en los segmentos de vehículos 100% eléctricos y de vehículos híbridos enchufables. Con un crecimiento en ventas de 384% en el último año, BYD apunta a replicar en el país el mismo éxito que la ha llevado a ser la número uno en venta de vehículos híbridos y eléctricos en el mundo.

EL DATO

El ingreso a Expo Auto Perú 2026 es completamente gratuito, registrándose previamente en la web oficial (www.expoautoperu.com) o realizando un registro presencial en el mismo Centro de Exposiciones del Jockey. La feria está abierta de 11 a.m. a 8 p.m., hasta este domingo 22.

50,9% de los vehículos ligeros vendidos en el Perú son de origen chino. Asimismo, 65,9% creció este margen entre 2025 y 2026.

Fuente: Informe del Sector Automotor de la Asociación Automotriz del Perú (febrero 2026).

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