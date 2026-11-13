Cuando nos referimos al Ford Explorer ST, no hablamos únicamente de un carro que nos lleva del punto A al punto B, sino de un bólido que nos regala una experiencia cargada de adrenalina cada vez que pisamos el acelerador. Sí, pareciera exagerado, pero cuando manejé este SUV percibí una experiencia diferente.

A veces no comprendía cómo algunas personas decían que manejaban para relajarse. Eso, en Lima, ciudad donde resido, parecía casi imposible de cumplir. Aquí sucede todo lo contrario: los buenos conductores terminamos estresados por la imprudencia de otros y por la posibilidad de sufrir un accidente, leve o grave.

Sin embargo, lo que parecía imposible se cumplió. El Ford Explorer ST te invita a querer pisar el acelerador todo el tiempo y, además, pone a prueba todos tus sentidos. Esto tiene una explicación médica: cuando aceleramos un carro con mucha potencia, el cerebro interpreta los estímulos rápidos como un desafío físico y mental.

No son simples palabras. Existen estudios publicados en la National Library of Medicine de Estados Unidos que explican que, en esas situaciones, se produce una liberación de adrenalina y dopamina. La primera prepara al cuerpo para actuar rápidamente, mientras que la segunda genera una fuerte sensación de placer y recompensa.

Y eso es precisamente lo que sentí al conducir el Explorer ST. No solo relaja, sino que también hace feliz. Después, uno piensa que 400 caballos de fuerza no se administran solos: hay que saber llevarlos, mantener la concentración, dosificar la presión sobre el acelerador y estar atento a lo que sucede en cada rueda. Aunque tiene tracción AWD, nunca hay que perder la atención para evitar derrapes o sobrevirajes. Aquí calza la célebre frase que el tío “Ben” le dice a “Peter Parker” en “Spider-Man”: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Cuenta con una caja automática de 10 velocidades que se controla a través de una perilla. Además tiene modo manual, pudiendo hacer los cambios con los paddle shifters. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Esta vez registramos un consumo de 25 km/galón, mientras que la primera vez que lo manejamos obtuvimos 22 km/galón. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Bajo el capó, el Explorer ST lleva un motor V6 EcoBoost biturbo de 3,0 litros, con 400 hp y 563 Nm, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Es una máquina muy potente que siempre tiene fuerza disponible. No solo lo hemos probado al nivel del mar, sino también a más de 4.500 metros de altura, donde el motor funciona con soltura y en un rango bajo de revoluciones. Definitivamente, la altura no representa un desafío para el ST.

La barra estabilizadora en la Ford Explorer ST es un componente clave de la suspensión que conecta el lado izquierdo y derecho del eje (delantero o trasero), reduciendo el balanceo de la carrocería al tomar curvas a alta velocidad . (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Al pertenecer a la línea ST, esta versión ofrece una suspensión deportiva que, a diferencia de la convencional, es más firme y está calibrada por Ford Performance. En la práctica, puede generar un movimiento un poco tosco al cruzar un bache, pero ofrece mayor tracción y estabilidad a altas velocidades.

Te lo explicamos de manera sencilla: si ingresas a una curva a alta velocidad con una suspensión blanda, como la McPherson clásica de algunos SUV actuales, tendrás mayor comodidad al cruzar un bache, pero la carrocería se balanceará más. Esto se percibe como si el carro flotara y puede reducir el límite de velocidad al que es posible tomar una curva antes de perder tracción. Por lo general, incluso a 140 km/h en línea recta, puede generarse una sensación de inestabilidad.

En cambio, una suspensión deportiva más rígida, como la del ST, tiene resortes firmes que no ceden fácilmente ante los desniveles, por lo que los impactos se perciben más en la cabina. No obstante, sus ventajas superan las desventajas: el balanceo es mínimo, la tracción es mayor, permite entrar y salir de las curvas más rápido y ofrece una respuesta inmediata de la dirección.

Asimismo, la mayor estabilidad también se debe a que cuenta con neumáticos más anchos, de medida 275/45 R21; es decir, con una banda de rodadura de 275 mm. Esto representa 20 mm más que los neumáticos del Explorer convencional (255/55 R20). En términos generales, una llanta más ancha puede ofrecer mayor superficie de contacto con el asfalto y favorecer la estabilidad y el agarre, dependiendo de las condiciones de conducción.

El Explorer es el segundo modelo más grande que Ford ofrece en el Perú, antes del Ford Expedition. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

A la potencia y estabilidad se suma una presencia imponente. El ST supera los 5 metros de largo, roza los 1,8 metros de alto y tiene un poco más de 1,9 metros de ancho. Por sus dimensiones, desplazarse entre el tráfico de la ciudad puede ser más complicado, pero no cabe duda de que impone respeto en cualquier parte. Especialmente porque algunos conductores imprudentes parecen pensarlo dos veces antes de intentar «meterte» el carro.

A diferencia del Explorer convencional, la ST integra una gran máscara frontal en color negro brillante, muy distinta de la plateada del resto de las versiones. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Una característica que refuerza su presencia son los detalles en color negro brillante propios de esta versión. Los encontramos en la parrilla y los aros, y, a nuestro criterio, le aportan una apariencia más agresiva.

El modelo cuenta con dos emblemas de color rojo con las iniciales ST, siglas de Sport Technologies, la línea de alto desempeño de Ford. Uno está ubicado en la zona inferior izquierda de la parrilla y el otro, en la parte inferior derecha del portón del maletero. De esta manera, resulta muy fácil identificarlo.

Las siglas ST en Ford significan Sport Technologies. Es la línea de vehículos de alto desempeño desarrollada por la división Ford Performance. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En el interior, los detalles ST también están presentes. Hay emblemas en el volante y en el tapizado de los asientos, por lo que siempre recordarás que estás en un carro de alto desempeño.

En nuestra experiencia, lo mejor de la cabina es la excelente comodidad que ofrecen los asientos. Además del ajuste eléctrico, la calefacción y la ventilación, cuentan con varios modos de masaje que hacen más confortable la experiencia. Particularmente, los consideramos muy útiles para relajar los músculos durante los viajes largos.

No lo cruje nada. Samaqueamos la cabina del Explorer ST y demostró una gran rigidez en cada rincón. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Incluso, 3 ocupantes de contextura media ingresarían sin problemas en la segunda fila, ya que realmente es una cabina ancha. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Emblema ST y costuras en color rojo en el volante y toda la cabina. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

También prestamos atención a los cojines, que son bastante cómodos. No se perciben duros ni tampoco permiten que el cuerpo se hunda demasiado: tienen un equilibrio adecuado. El tapizado de cuero, combinado con gamuza en algunas secciones, ofrece una textura suave al contacto con la piel.

Una comodidad similar encontramos en la segunda y tercera fila, pues tienen cojines del mismo tipo. Sin embargo, únicamente los asientos de la segunda fila cuentan con calefacción.

Detrás de la segunda fila ofrece un poco más de 1.300 litros de capacidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Con la segunda y tercera fila abatidas logra su capacidad máxima de 2,415 litros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

La tercera fila no ofrece esas funciones, pero sí dispone de un centro de mando con botones para abatir y desplegar los respaldos. Otro aspecto importante que comprobamos es su amplitud. Acomodamos las tres filas para pasajeros de 1,75 m de altura y, aun así, encontramos bastante espacio para las rodillas: más de un puño de separación en cada una. Incluso consideramos que personas de 1,80 m podrían viajar cómodamente en trayectos largos. En ese sentido, el Explorer ST cuenta con una tercera fila funcional para adultos.