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Resumen

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El Explorer ST es un SUV grande con 3 filas de asientos que se ofrece en US$74.990. (Foto: Fernando Roca)
El Explorer ST es un SUV grande con 3 filas de asientos que se ofrece en US$74.990. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Cuando nos referimos al Ford Explorer ST, no hablamos únicamente de un carro que nos lleva del punto A al punto B, sino de un bólido que nos regala una experiencia cargada de adrenalina cada vez que pisamos el acelerador. Sí, pareciera exagerado, pero cuando manejé este SUV percibí una experiencia diferente.

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