Una escena poco habitual sorprendió a un guardia de seguridad en China, luego de que un auto eléctrico realizara cientos de maniobras para estacionarse durante la madrugada, aparentemente sin conductor. El episodio ocurrió en un estacionamiento subterráneo de la provincia de Anhui y se viralizó en redes sociales.

Según los reportes, alrededor de las 3 a.m. el vigilante escuchó ruidos inusuales y se acercó a revisar. Allí encontró un vehículo que avanzaba, retrocedía y volvía a intentar estacionarse repetidamente. Al aproximarse, comprobó que no había nadie dentro. Las imágenes muestran al auto moviéndose de manera constante hasta que finalmente se detuvo junto a otro vehículo.

La cifra que llamó la atención se conoció horas después. El propietario revisó el registro de funcionamiento y encontró que el sistema de estacionamiento automático había sido activado 868 veces durante la noche.

Aunque inicialmente se especuló con una posible falla de software, otra hipótesis apunta a una competencia de sistemas de asistencia a la conducción organizada en China por Huawei. El evento premiaba el uso de determinadas funciones inteligentes, entre ellas las herramientas de estacionamiento automatizado.

De acuerdo con reportes internacionales, algunos propietarios habrían buscado acumular activaciones para mejorar sus resultados en la competencia. Sin embargo, las maniobras realizadas durante la madrugada no necesariamente contabilizaban, pues el concurso contemplaba un horario específico para registrar las actividades.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial que confirme qué desencadenó las 868 maniobras. El episodio, sin embargo, vuelve a poner en discusión los límites de los sistemas de estacionamiento inteligente y la importancia de que estas tecnologías funcionen bajo supervisión y condiciones adecuadas.