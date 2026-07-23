El Kia EV5 cargando en la estación privada de Huarmey. (Foto: Fernando Roca)
El Kia EV5 cargando en la estación privada de Huarmey. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

Uno de los mayores mitos alrededor de los autos eléctricos tiene que ver con la durabilidad de sus baterías. La pregunta suele repetirse entre potenciales compradores: ¿qué pasa cuando el vehículo supera los 100.000 kilómetros? ¿La autonomía cae drásticamente? ¿Será necesario reemplazar la batería?

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