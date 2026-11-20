La oferta de Nissan en el Perú suma un nuevo SUV de tres filas de asientos. La marca japonesa presentó el nuevo Pathfinder, un modelo con capacidad para ocho ocupantes, motor V6 de 3,5 litros y un equipamiento que apunta a familias que buscan espacio para viajar, tecnología a bordo y prestaciones para desplazarse fuera de la ciudad.

El modelo llega en dos versiones: Advance AT y Exclusive AT. Ambas comparten la misma configuración mecánica, aunque la variante más equipada incorpora elementos adicionales de confort y tecnología.

Durante la presentación, Paolo Nava, gerente de Estrategia y Negocios de Nissan Perú, explicó que el Pathfinder representa uno de los modelos principales de la marca en el país y está dirigido especialmente a familias que requieren mayor capacidad de pasajeros.

“Es un vehículo que viene a ser uno de los flagships que tiene Nissan en Perú. Está dirigido sobre todo a familias extensas, debido a la capacidad de asientos que tiene”, señaló.

El SUV cuenta con ocho plazas distribuidas en tres filas y se posiciona por encima de la X-Trail dentro de la gama local de Nissan. Según Nava, su llegada permite atender a un público que busca vehículos de mayores dimensiones y que utiliza el automóvil para actividades familiares, viajes de fin de semana y salidas fuera de Lima.

Nissan Pathfinder cuenta con una nueva línea de diseño excepcional en sus aros de aluminio de 20”, aumentando el confort para cada camino. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Motor V6 y tracción para distintos terrenos

Bajo el capó, el Pathfinder equipa un motor V6 de 3,5 litros que desarrolla 270 hp a 6.400 rpm y 340 Nm de torque. Está asociado a una transmisión automática de nueve velocidades, mientras que el sistema Intelligent 4WD permite distribuir la tracción según las condiciones de manejo.

La configuración se complementa con siete modos de conducción: Estándar, ECO, Sport, Remolque, Nieve, Arena y Lodo/Barro. Estos últimos tres están orientados a superficies de menor adherencia y a desplazamientos a baja velocidad, donde el sistema ajusta la entrega de potencia y tracción.

De acuerdo con Nava, la motorización y el conjunto de capacidades del vehículo buscan responder a las exigencias de un SUV con ocho pasajeros. El ejecutivo destacó que la propuesta no solo está centrada en sus dimensiones, sino también en las prestaciones, la tecnología y el equipamiento disponible para sus ocupantes.

En la segunda fila de asientos ofrece espacio para 3 personas, salidas de aire, porta revistas, entre otros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La tercera fila de asientos ofrece capacidad para tres personas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Tecnología y comodidad para ocho pasajeros

En el interior, el Pathfinder incorpora una pantalla multimedia táctil de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, un panel de instrumentos digital TFT del mismo tamaño y un sistema de sonido Bose con 12 parlantes. También cuenta con cargador inalámbrico para celulares y el monitor 3D Around View, que permite visualizar el entorno del vehículo en una representación tridimensional para facilitar las maniobras.

La configuración de tres filas incluye aire acondicionado automático de tres zonas y asientos delanteros con regulación eléctrica. En la versión Exclusive AT, el equipamiento suma tapicería de cuero Nappa, asientos delanteros con calefacción, ventilación y función de masaje, iluminación ambiental y volante con regulación eléctrica y memoria de posición.

Esta variante también incorpora un Head-Up Display, que proyecta información de conducción en el parabrisas, techo panorámico eléctrico y apertura de la maletera mediante un sensor de movimiento.

En materia de seguridad, ambas versiones incluyen siete airbags, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, anclajes ISOFIX y recordatorio de cinturones de seguridad en las tres filas. El paquete Nissan Intelligent Mobility añade asistencias como alerta de colisión frontal, frenado de emergencia con detección de peatones, control crucero inteligente y sistemas de alerta e intervención para mantener el vehículo dentro del carril.

Asimismo, dispone de asistente de arranque en pendiente y control de descenso, funciones que complementan su sistema de tracción en desplazamientos por terrenos inclinados.

La cabina del Nissan Pathfinder combina superficies suaves al tacto, cuero (incluyendo piel Nappa o semianilina en versiones superiores), piel sintética / TailorFit, tela y detalles decorativos como acabados en tono madera o metálicos cepillados según el nivel de equipamiento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Los rivales del Pathfinder en Perú

En el mercado peruano, el Pathfinder se enfrenta a otros SUV de grandes dimensiones y tres filas de asientos, como el Ford Explorer, Honda Pilot, Mazda CX-90, Chevrolet Traverse, entre otros, que también ofrecen motores de mayor potencia, equipamiento tecnológico y configuraciones orientadas al uso familiar. La propuesta de Nissan destaca por su motor V6 de 3,5 litros, la tracción 4WD y una capacidad para ocho pasajeros, un atributo que lo diferencia frente a alternativas que ofrecen espacio para siete ocupantes.

Por precio y posicionamiento, el modelo japonés también apunta a competir con opciones de marcas como Hyundai, en un segmento donde el espacio interior, el equipamiento, la capacidad de viaje y las prestaciones tienen un peso importante en la decisión de compra. Con precios que parten de los US$56.990, el Pathfinder entra a una categoría en la que el cliente no solo evalúa el tamaño del vehículo, sino también su tecnología, sistemas de seguridad, comodidad para los pasajeros y capacidades fuera del asfalto.

Pantalla táctil de 12.3 pulgadas: Incorpora conectividad Apple CarPlay y Android Auto, con opciones de sonido Bose y vista de cámara envolvente según la versión. En los modelos actualizados recientes también se integra Google Automotive Services con Google Maps y acceso a aplicaciones sin depender del teléfono conectado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El Nissan Pathfinder cuenta con climatizador automático trizona, lo que permite regular la temperatura de forma independiente para el conductor, el acompañante delantero y la zona trasera. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Nissan busca duplicar sus ventas en el segmento

La llegada del Pathfinder también responde a una estrategia de crecimiento dentro de una categoría que Nissan Perú considera cada vez más relevante. Felipe Sarria, gerente general de Nissan Perú, explicó que los SUV grandes o Full Size SUV están ganando espacio en el mercado local por el crecimiento del poder adquisitivo, las necesidades de las familias y el interés por realizar viajes en automóvil.

“Es un segmento que está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque el nivel adquisitivo de los peruanos crece. Porque las familias crecen. No solamente ya de niños pasan a adolescentes”, comentó Sarria.

El ejecutivo señaló que la firma japonesa tiene como objetivo ubicarse entre las tres principales marcas del segmento y duplicar el volumen de ventas que actualmente registra en esta categoría. Para alcanzar esa meta, Nissan considera que la Pathfinder reúne tres elementos: el reconocimiento de la marca, una renovación del producto y una propuesta comercial que busca reducir las barreras de compra.

El modelo también tiene un papel dentro del relanzamiento de Nissan en el Perú, ahora bajo la operación de Astara. Sarria sostuvo que uno de los principales activos de la compañía es el recuerdo que mantiene entre los consumidores peruanos, aunque reconoció que existe una menor visibilidad entre millennials e integrantes de la generación Z.

“Tenemos una marca muy presente en la vida de los peruanos con 61 años de historia, y tenemos más de 250.000 vehículos vendidos y más de 800.000 personas que han manejado un Nissan”, indicó.

Según el gerente general, el diagnóstico realizado por la compañía identificó oportunidades para ampliar su presencia entre públicos más jóvenes, reforzar algunos segmentos del portafolio y recuperar visibilidad de modelos emblemáticos, entre ellos la propia Pathfinder.

Precios

El nuevo Nissan Pathfinder se comercializa en el Perú con los siguientes precios:

Pathfinder Advance AT: US$59.990

US$59.990 Pathfinder Exclusive AT: US$64.990

Ambas versiones incluyen dos años de mantenimiento o hasta 20.000 kilómetros, así como una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Para finalizar, Sarria señaló que la propuesta busca integrar financiamiento, seguro y mantenimiento en una misma oferta, con el objetivo de simplificar el proceso de adquisición.