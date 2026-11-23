Toyota amplía su familia Corolla con una carrocería inédita. La marca japonesa presentó oficialmente la Corolla Deck, una pick-up compacta de doble cabina que busca combinar características de un SUV con la practicidad de una zona de carga. Su producción se realizará en Brasil y está prevista para 2027, con exportaciones a distintos mercados de la región, lo que abre la posibilidad de que llegue al Perú.

El nuevo modelo comparte la plataforma TNGA-C con el Corolla Cross, aunque incorpora modificaciones en la estructura para adoptar una caja de carga y una carrocería propia. A diferencia de la Hilux, utiliza una construcción monocasco, una arquitectura más cercana a la de un automóvil o SUV, orientada principalmente al uso urbano y los desplazamientos por carretera.

En su diseño, la Corolla Deck mantiene algunos rasgos familiares del Corolla Cross en el frontal, pero incorpora elementos diferenciados, especialmente en la parte posterior, donde destacan las luces conectadas por una franja luminosa y un portón de apertura convencional.

El nuevo Toyota Corolla Deck podría llegar al mercado peruano. (Foto: Toyota) / Toyota

Toyota mostró una unidad con insignias XRX HEV, que confirma su tecnología híbrida convencional. Además, el modelo estará asociado a la tecnología híbrida flex, que permite utilizar gasolina y etanol.

Sin embargo, la marca todavía no ha divulgado la ficha técnica completa, por lo que se desconocen sus cifras definitivas de potencia, consumo y capacidad de carga.

Nueva planta de Toyota Sorocaba 2 en Brasil. (Foto: Toyota) / Toyota

La Corolla Deck será el primer modelo nuevo asignado a la planta Sorocaba 2, en el estado de São Paulo, Brasil, inaugurada recientemente por Toyota. Su producción está prevista para el 2027 y abastecerá a mercados de América Latina y el Caribe. Aunque el Perú podría formar parte de su expansión comercial, Toyota aún no ha confirmado su lanzamiento en nuestro país.