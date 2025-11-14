La 46.° edición de la Feria del Libro Ricardo Palma (FLRP) vuelve al parque Kennedy de Miraflores a partir del 21 de noviembre al 9 de diciembre, ofreciendo a la comunidad lectora más de 150 actividades culturales y una amplia oferta de novedades literarias.

Organizada por la Cámara Peruana del Libro (CPL), con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura, este encuentro literario, el más longevo de Lima, regresa con una programación diversa.

Así, el evento contará con la participación de renombrados escritores peruanos, incluyendo a Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo, Karina Pacheco, José Carlos Yrigoyen, Hugo Coya, Ricardo Silva-Santisteban, Ricardo Sumalavia, entre otros.

La feria se realizará del 21 de noviembre al 9 de diciembre en Miraflores | (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec).

¿Cuáles serán las actividades culturales para la Feria?

Entre las más de 150 actividades culturales, que se desarrollarán principalmente en el auditorio desde el mediodía, destacan:

Clubes de lectura para todas las edades (una novedad en esta edición).

Presentaciones de libros, conversatorios, talleres y mesas de análisis multitemáticos.

El IV Encuentro de Bookfluencers.

Presentaciones como ' Valdelomar por sí mismo’ (Ricardo Silva-Santisteban), ' La heroína silenciosa’ (Hugo Coya), y la investigación ' Chavín de Huántar’ (Cecilia Bákula).

(Ricardo Silva-Santisteban), ' (Hugo Coya), y la investigación ' (Cecilia Bákula). Conversatorios, como '33 reglas de oro para una vida saludable’ (Dr. José Luis Pérez Albela).

Además, la feria rendirá un sentido homenaje póstumo a la periodista, escritora y académica Gaby Cevasco, fallecida el pasado septiembre.

Horarios e ingresos para la Feria

La 46.° Feria del Libro Ricardo Palma abrirá sus puertas al público con ingreso libre de lunes a domingo, en un horario de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.

“Esta edición contará con 100 stands en 10 000 metros cuadrados, ofreciendo una variada propuesta cultural. Serán 19 días de intercambio y conocimiento, superando la asistencia del año pasado”, dijo Carlos Canales, alcalde de Miraflores.