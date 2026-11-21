La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma se llevará a cabo del 27 de noviembre al 9 de diciembre, en el Parque Kennedy de Miraflores. Organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL), el evento será de ingreso libre.

Para esta edición, se contarán con 68 stands de editoriales y librerías, y presentará más de 200 actividades culturales distribuidas en tres auditorios: las salas Antonio Cisneros y Pilar Dughi, y el nuevo auditorio Blanca Varela.

En la agenda, destacan eventos como:

El V Encuentro de Bookfluencers

Talleres científicos STEAM con la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Espectáculos familiares a cargo de Los Hermanos Paz, Carmen Pachas Piélago

Veladas de cuentos de Navidad con François Vallaeys.

Este año, el evento tendrá como lema “El mejor regalo lo encuentras en la Feria del Libro Ricardo Palma”. Por ello, el recinto incorporará un módulo especial con sobres de papel conmemorativos para que los lectores puedan envolver sus libros y entregarlos como obsequios de Navidad a familiares y amigos.

La feria rendirá homenaje a Harry Belevan, actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua, en una mesa conmemorativa programada para el domingo 6 de diciembre a las 4:00 p. m. en el Auditorio Pilar Dughi, donde participará junto a Willy del Pozo, Ricardo González Vigil y José Güich. De igual manera, se rendirá tributo al distinguido arqueólogo, antropólogo e historiador sanmarquino Federico Kauffmann Doig. La ceremonia en su honor se llevará a cabo el martes 8 de diciembre a las 4:00 p. m. en el Auditorio Antonio Cisneros, en compañía de Ricardo Muguerza, presidente de la CPL.

Además, la programación dedicará mesas especiales a conmemorar el legado de figuras clásicas como Blanca Varela, Magda Portal, Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas y Carlos Augusto Salaverry.

Entre los invitados de este año, destacan:

Alonso Cueto

Carmen Mc Evoy

Guillermo Niño de Guzmán

Sol Carreño

Aldo Bartra

Phillip Chu Joy

Ricardo Silva-Santisteban

Luis Eduardo García

Américo Mendoza Mori

Roxana Crisólogo

Y entre los invitados internacionales:

La autora mexicana América Rodas, creadora de gran repercusión entre los lectores jóvenes

La escritora y periodista argentina Florencia Etcheves, especialista en policiales y guionista de adaptaciones para Netflix como Perdida (basada en su novela Cornelia)

El gestor cultural y editor argentino Esteban Castromán, coordinador del espacio Zona Futuro en la Feria del Libro de Buenos Aires

El poeta y docente argentino Patricio Foglia

El cantautor y escritor argentino Daniel Sacro