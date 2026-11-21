La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma se llevará a cabo del 27 de noviembre al 9 de diciembre, en el Parque Kennedy de Miraflores. Organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL), el evento será de ingreso libre.
La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma se llevará a cabo del 27 de noviembre al 9 de diciembre, en el Parque Kennedy de Miraflores. Organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL), el evento será de ingreso libre.
Para esta edición, se contarán con 68 stands de editoriales y librerías, y presentará más de 200 actividades culturales distribuidas en tres auditorios: las salas Antonio Cisneros y Pilar Dughi, y el nuevo auditorio Blanca Varela.
En la agenda, destacan eventos como:
- El V Encuentro de Bookfluencers
- Talleres científicos STEAM con la Universidad Peruana Cayetano Heredia
- Espectáculos familiares a cargo de Los Hermanos Paz, Carmen Pachas Piélago
- Veladas de cuentos de Navidad con François Vallaeys.
Este año, el evento tendrá como lema “El mejor regalo lo encuentras en la Feria del Libro Ricardo Palma”. Por ello, el recinto incorporará un módulo especial con sobres de papel conmemorativos para que los lectores puedan envolver sus libros y entregarlos como obsequios de Navidad a familiares y amigos.
La feria rendirá homenaje a Harry Belevan, actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua, en una mesa conmemorativa programada para el domingo 6 de diciembre a las 4:00 p. m. en el Auditorio Pilar Dughi, donde participará junto a Willy del Pozo, Ricardo González Vigil y José Güich. De igual manera, se rendirá tributo al distinguido arqueólogo, antropólogo e historiador sanmarquino Federico Kauffmann Doig. La ceremonia en su honor se llevará a cabo el martes 8 de diciembre a las 4:00 p. m. en el Auditorio Antonio Cisneros, en compañía de Ricardo Muguerza, presidente de la CPL.
Además, la programación dedicará mesas especiales a conmemorar el legado de figuras clásicas como Blanca Varela, Magda Portal, Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas y Carlos Augusto Salaverry.
Entre los invitados de este año, destacan:
- Alonso Cueto
- Carmen Mc Evoy
- Guillermo Niño de Guzmán
- Sol Carreño
- Aldo Bartra
- Phillip Chu Joy
- Ricardo Silva-Santisteban
- Luis Eduardo García
- Américo Mendoza Mori
- Roxana Crisólogo
Y entre los invitados internacionales:
- La autora mexicana América Rodas, creadora de gran repercusión entre los lectores jóvenes
- La escritora y periodista argentina Florencia Etcheves, especialista en policiales y guionista de adaptaciones para Netflix como Perdida (basada en su novela Cornelia)
- El gestor cultural y editor argentino Esteban Castromán, coordinador del espacio Zona Futuro en la Feria del Libro de Buenos Aires
- El poeta y docente argentino Patricio Foglia
- El cantautor y escritor argentino Daniel Sacro
La Feria del Libro Ricardo Palma 2026 atenderá de lunes a domingo desde las 11:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en el Parque John F. Kennedy de Miraflores, con acceso gratuito. Las actividades culturales iniciarán diariamente a partir de las 2:00 p. m. Para consultar a detalle la programación cultural, la lista de expositores y las sesiones de firmas de libros, el público puede visitar su web oficial.
- El Winnie Pooh que no conoces: el del libro al que el personaje animado le restó sarcasmo, aspereza y algo de crueldad
- Cécile Michaud: “La vida peruana de Paul Gauguin era la de un principito”
- Las luchas de León XIV y la lista de papas célebres por ser incómodos para el poder
- Quan Zhou Wu, invitada al Hay Festival Arequipa 2026: “Para mí, la broma entra porque me lo pide el cuerpo”
- ¿Qué diría Michel Foucault sobre la IA y TikTok? A 100 años del filósofo que predijo la era de las cámaras, los algoritmos y la autoexposición
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.