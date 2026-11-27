En pleno corazón de Miraflores, el Parque Kennedy está por recibir a miles de visitantes. Donde suele haber paseantes, habrá lectores haciendo cola para ver a sus autores favoritos, familias recorriendo stands y escritores que presentarán sus libros frente al público. La Feria del Libro Ricardo Palma, el encuentro literario más tradicional de la capital, llega a su 47.a edición con más de 200 actividades culturales y se realizará desde este viernes 27 de noviembre hasta el miércoles 9 de diciembre.

Organizada por la Cámara Peruana del Libro (CPL), promovida por la Municipalidad de Miraflores y respaldada por el Ministerio de Cultura, la feria abrirá durante 13 días, de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Las actividades culturales comenzarán cada día a partir de las 2:00 p.m. y el ingreso será gratuito para todo el público.

La principal novedad está en el espacio, pues el recinto incorpora el auditorio Blanca Varela, que se suma a las tradicionales salas Antonio Cisneros y Pilar Dughi. Los tres auditorios recibirán presentaciones de libros, conversatorios y encuentros entre el público y autores locales y extranjeros, en una programación pensada para toda la familia.

El recinto contará con tres auditorios: Blanca Varela, Antonio Cisneros y Pilar Dughi, donde se desarrollarán presentaciones de libros, conversatorios y encuentros con escritores. / JESSICA VICENTE

Dos homenajes

Entre los momentos más esperados figuran los homenajes de esta edición, dedicados a dos figuras fundamentales de la vida cultural del país, el escritor y diplomático Harry Belevan y el arqueólogo e historiador Federico Kauffmann Doig. Dos trayectorias distintas, unidas por un mismo compromiso con el Perú.

Belevan (Lima, 1945) representó al país durante más de cuatro décadas como embajador en Francia, Austria, Bolivia, Portugal, Eslovenia, Mónaco y Eslovaquia, y llegó a negociar en el conflicto centroamericano de los años ochenta. Al mismo tiempo desarrolló una carrera como escritor y catedrático, y hoy preside la Academia Peruana de la Lengua. Su homenaje será el domingo 6 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio Pilar Dughi, junto a los escritores Willy del Pozo y José Güich.

Esta edición rendirá homenaje al escritor y diplomático Harry Belevan y al arqueólogo e historiador Federico Kauffmann Doig, dos figuras destacadas de la cultura peruana. FOTOS: CÁMARA PERUANA DEL LIBRO

Kauffmann Doig (Chiclayo, 1928), en cambio, se dedicó al estudio del pasado. Más de siete décadas de trabajo lo llevaron a investigar las culturas Chavín y Chachapoyas, y desde las aulas sanmarquinas y la dirección de dos museos nacionales difundió el conocimiento del Perú antiguo. Este año el Ministerio de Cultura lo distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura. La ceremonia será el martes 8 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el Auditorio Antonio Cisneros, con la presencia de Ricardo Muguerza, presidente de la CPL.

Pero la feria no se limita a los tributos. También reúne a autores y lectores en torno a sus libros. Carmen Mc Evoy presentará “José Faustino Sánchez Carrión. Héroe civil en tiempos de revolución”, y Alonso Cueto, “Memorias de una limeña”. En poesía estarán Ricardo Silva-Santisteban con “El misterio de un nombre. Mallarmé comentado”, y Roxana Crisólogo con su antología “A la lengua le falta un poema”. Guillermo Niño de Guzmán y Luis Rodríguez Pastor participarán en un conversatorio sobre Julio Ramón Ribeyro. Los lectores más jóvenes también tendrán su espacio con Aldo Bartra, de El Robot de Platón, y Phillip Chu Joy, y desde el extranjero se suman la mexicana América Rodas y los argentinos Esteban Castromán y Patricio Foglia.

Con la Navidad cercana, la feria propone además una iniciativa para quienes quieren regalar. Bajo el lema “El mejor regalo lo encuentras en la Feria del Libro Ricardo Palma”, habrá un módulo con sobres de papel conmemorativos para que cada visitante envuelva su libro y lo entregue como obsequio. La programación incluye también espectáculos familiares y veladas de cuentos navideños.