Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nacida en la isla de San Andrés, Cristina Bendek es una autora del Caribe insular. Vive entre la isla y Berlín, donde cursa una maestría en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Potsdam.
Nacida en la isla de San Andrés, Cristina Bendek es una autora del Caribe insular. Vive entre la isla y Berlín, donde cursa una maestría en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Potsdam.
Por Enrique Planas

El primer documento que da cuenta de la existencia del archipiélago donde vive, conservado en el Archivo de Indias, menciona a las islas de Santa Catalina, Providencia y su natal San Andrés, ubicadas en un mapa junto con dibujos de fuentes de aguas superficiales, un tesoro para el navegante que surcara esas rutas en 1502. Tras ese documento, Cristina Bendek sumó otro folio que daba cuenta de una denuncia sobre “negros revoltosos” depositados en el puerto de Chimare, en la Alta Guajira, Colombia, tras la revuelta independentista en Haití. Ambos textos le suministraron material para escribir la ficción que forma parte de “Otras historias del Archivo de Indias” (Anagrama), un proyecto que suma los textos de diez autores de la región inspirados por un documento resguardado por el archivo sevillano.Así, su texto muestra un nuevo mapa enfocado en la fragilidad de los pequeños territorios, un archipiélago de islas que cambian de dueño regularmente.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?