Cusco será el escenario de la VII edición de Expo Perú Los Andes 2025, la plataforma de integración económica, cultural y social más importante de la región andina. El evento se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre en el Campo Ferial Huancaro, consolidándose como un espacio estratégico de articulación entre productores, empresarios, inversionistas y autoridades.

Organizada por la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA), que agrupa a los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Ica, Huancavelica, Junín y Cusco, esta edición reunirá a más de 400 expositores y espera recibir a 70,000 visitantes, con una proyección de 90 millones de soles en negocios.

Cusco recibirá a 400 expositores y más de 70 mil visitantes. (Foto: Difusión)

La programación está diseñada en torno a siete ejes estratégicos: oferta productiva, promoción de inversiones, turismo, medio ambiente y sostenibilidad, inclusión social y económica, gastronomía, y cultura y arte. Además, se desarrollarán ruedas de negocios nacionales e internacionales, foros de inversión, fam trips, exhibiciones de innovación, cocina demostrativa y presentaciones artísticas.

En su última edición, realizada en Ayacucho, Expo Perú Los Andes logró más de 88 millones de soles en acuerdos comerciales y superó los 72,000 visitantes, consolidándose como una de las principales vitrinas de desarrollo regional.

Expo Perú Los Andes 2025 reunirá a productores, empresarios y autoridades. (Foto: Difusión)

“Expo Perú Los Andes 2025 marcará un hito en la promoción de la cultura, la economía y el turismo de nuestra mancomunidad. Será un espacio para unir esfuerzos y llevar lo mejor de nuestra identidad andina a nuevos escenarios nacionales e internacionales”, destacaron los organizadores.

Esta edición promete ser inolvidable, mostrando la riqueza cultural, el talento y la visión de futuro de las regiones integrantes de la MRDLA.