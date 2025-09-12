La tensión por el control de la minería ilegal en la provincia de Pataz continúa en aumento. Luego de que la empresa Cateos Alex EIRL —operadora de la mina Francés— denunciara que las Fuerzas Armadas no han logrado recuperar dicho socavón tras su ocupación por mineros ilegales, el alcalde provincial Aldo Mariños confirmó que no se trata de un hecho aislado: son varios los yacimientos tomados por bandas criminales.

“Hay minas tomadas al nivel de la empresa grande y al nivel de los mineros artesanales. Hay minas de los artesanales que llevan más de un mes bajo control ilegal y ellos dicen que los que están detrás es la minera grande (Poderosa). Yo no le doy la razón a A o B, que se investigue a todos porque alguien debe ser responsable de lo que ocurre en estas concesiones”, señaló la autoridad edil, durante entrevista con Canal N.

Alcalde de Pataz llegará a Trujillo luego de 20 días de caminata

Según la denuncia de Cateos Alex EIRL, la ocupación de la mina Francés se produjo el 1 de septiembre. Aunque inicialmente se informó sobre su recuperación, los trabajadores fueron atacados cuando intentaron ingresar. En un nuevo operativo, el 3 de septiembre, tres militares resultaron heridos y se incautó material explosivo, pero el control de la zona no se restableció.

Por ello, el alcalde de Pataz cuestionó la efectividad del estado de emergencia decretado en la provincia. “El toque de queda fue un fracaso. No hay inteligencia, y si existe, parece coludida con la corrupción. Lo que necesitamos es presencia de contrainteligencia”, advirtió.

Asimismo, criticó a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador regional César Acuña, a quienes acusó de incumplir con la entrega del expediente técnico para el asfaltado de la doble vía en Pataz. “Es inaceptable que siendo la provincia que más oro produce no tengamos carretera asfaltada”, reclamó.

“Dina Boluarte en sociedad con César Acuña Peralta han traicionado a la provincia de Pataz” , también sentenció.

El alcalde adelantó que este domingo en Trujillo insistirá en su pedido y, de no ser atendido, viajará a Lima para exigir soluciones.

Por su parte, el abogado de la empresa dueña de la mina Francés dijo son 11 días que este espacio permanece en mano de delincuentes. “Ellos están a 300 o 400 metros y deben ser alrededor de 20 personas. Han tomado control de nuestras maquinarias, de todo. Esto deja mucho que desear porque evidencia que una organización criminal tiene más fuerza que el Ejército. ¿Tienen más fuerza que el Comando Unificado de Pataz, que está integrado por militares y policías? “, dijo Carlos Cuneo.

Además, cuestionó la vulnerabilidad en la que viven los patacinos. “Si así es con estado de emergencia, presencia militar ¿Cómo es Pataz sin estado de emergencia", señaló.

Como se recuerda, esta empresa acusa de usurpar la mina a Luis Javier Chacón Centurión, quien estaría operando en la zona invadida y usurpándola a pesar de que no cuenta con Reinfo.