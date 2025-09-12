El distrito de Monsefú, en Lambayeque, presentó este fin de semana una variada muestra de desayunos típicos, en el marco de las celebraciones en honor al Papa León XIV y a las festividades religiosas locales. El reconocido chef Germán Isique fue el encargado de dar a conocer los potajes que forman parte de la identidad gastronómica monsefuana.

Entre los platos ofrecidos destacó el horneado de pato, preparado en sus variantes con pavo y chancho; además del frito norteño, acompañado de yuca y carne frita, y los infaltables panes con salchicha, marraquetas y pan con mantequilla. “El cebiche de tollo es característico de Monsefú y ha sido uno de los sabores que el padre ha podido probar” , señaló Isique durante entrevista con América Noticias, resaltando la herencia culinaria que distingue a la localidad.

La jornada también contó con la participación de la panadería Mi Nicolasa, que presentó creaciones especiales para la ocasión: una rosca tradicional con un saludo alusivo al cumpleaños del Papa, una marraqueta gigante y un pastel típico de manzana, considerado indispensable en cualquier celebración monsefuana. “En cada cumpleaños no puede faltar este pastel relleno de manzana, junto con las marraquetas y las roscas”, recordaron los organizadores.

Pastel tradicional de Monsefú. Foto: América Noticias

Y es que este domingo 14 de septiembre, el papa cumplirá 70 años. Y el Perú no olvida esta fecha especial debido a que Robert Prevost realizó sus labores eclesiásticas por varios años en el Perú, más específicamente en el Callao, Piura, La Libertad y Lambayeque.

Además, León XIV n o ha dudado en mostrar su afecto al país, pues solo hace cuatro meses lanzó un saludo a su “querida diócesis de Chiclayo ” desde el balcón de la Basílica de San Pedro minutos después de haber sido nombrado como el sumo pontífice de la Iglesia Católica.

Dircetur incentivará el turismo donde el papa León XIV desarrolló su misión pastoral

Las actividades continuarán este domingo con la tradicional misa del Señor Cautivo, una de las ceremonias más representativas de Monsefú, que cada año convoca a cientos de fieles y turistas. De esta forma, la ciudad reafirma su identidad cultural y religiosa, fusionando su rica tradición gastronómica con la devoción popular.

VIDEO RECOMENDADO: