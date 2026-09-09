icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Solo 169 de las 1 mil 421 promesas consideradas viables y medibles de los 26 gobiernos regionales fueron cumplidas, de acuerdo con los resultados presentados este miércoles por estudiantes de la Universidad del Pacífico que desarrollaron, junto con el Laboratorio Universitario de El Comercio, la herramienta “Dicho y Hecho”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.