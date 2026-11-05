Florcita Polo termina en emergencia tras presunta discusión con su pareja. (Foto: Instagram - @florcitapolodiaz / Captura de video - "Magaly TV, la firme")
Florcita Polo termina en emergencia tras presunta discusión con su pareja. (Foto: Instagram - @florcitapolodiaz / Captura de video - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Florcita Polo terminó en un clínica de Surquillo tras un presunto momento de tensión con su pareja Luiggi Yarasca. La información fue difundida por el programa “Magaly TV, la firme”, donde se dio detalles sobre lo ocurrido después del primer enfrentamiento que ambos protagonizaron en un restaurante de Pachacámac.

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