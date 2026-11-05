Florcita Polo terminó en un clínica de Surquillo tras un presunto momento de tensión con su pareja Luiggi Yarasca. La información fue difundida por el programa “Magaly TV, la firme”, donde se dio detalles sobre lo ocurrido después del primer enfrentamiento que ambos protagonizaron en un restaurante de Pachacámac.

En un reciente informe del programa conducido por Magaly Medina, se muestran imágenes de Florcita Polo y su pareja Luiggi Yarasca protagonizar un enfrentamiento en Pachacamac. Sin embargo, personas cercanas a la familia informaron que ambos habrían vuelto a encontrarse en la vivienda de la hija de Susy Díaz, y luego, ella terminó ingresando a una clínica de emergencia.

En el centro de salud se encontraba la hermana de Florcita acompañándola, aunque evitó brindar declaraciones ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”. El hecho habría sucedido entre las 6 y las 7 p.m., según información del citado medio.

Florcita Polo termina en emergencia tras presunta discusión con su pareja. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

El nuevo episodio se conoció después de que el programa de la ‘Urraca’ difundiera imágenes del enfrentamiento entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca en un local de Pachacámac. En las escenas se observa a la hija de Susy Díaz llorando, despeinada y sin zapatos, mientras corre detrás de su pareja e intenta evitar que abandone el establecimiento.

En las imágenes también se aprecia que Yarasca llevaba una maleta y parecía decidido a retirarse del lugar. Ante la tensión del momento, personal de seguridad intervino para mantenerlos separados, mientras algunos trabajadores pedían que el hombre se marchara. Posteriormente, Florcita habría recibido ayuda para recoger sus pertenencias y salir del restaurante.

TE PUEDE INTERESAR: Florcita Polo es acusada de incumplir contrato tras recibir pago de S/6 mil

Magaly Medina expresó su preocupación por Florcita Polo

Tras conocer que ella había sido atendida en un centro médico. La conductora de televisión manifestó su preocupación por la situación que atravesaba la hija de Susy Díaz.

Florcita Polo termina en emergencia tras presunta discusión con su pareja. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Durante su programa, cuestionó la relación sentimental de Florcita Polo con Luiggi Yarasca y consideró que los episodios protagonizados por ambos evidenciaban un vínculo perjudicial para su bienestar. También recordó que Susy Díaz no habría estado de acuerdo con esta relación.