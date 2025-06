Florcita Polo es acusada de incumplir contrato tras recibir pago de S/6 mil.

Florcita Polo vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ser acusada por el cantante Luis Germán, conocido como Luis Murguero, de haber incumplido un acuerdo verbal relacionado con la promoción de un videoclip musical. Según relató el artista al programa América Espectáculos, la empresaria habría recibido un adelanto de S/6 mil, pero no habría cumplido con el compromiso de difusión del proyecto.

Murguero explicó que la colaboración se dio en 2023 con el objetivo de lanzar una producción musical en la que Polo participó como figura principal. “Nos reunimos en su casa, con su mánager, y todo fue de palabra, de buena fe”, dijo. No obstante, sostuvo que hasta ahora no se ha difundido el videoclip, ni se realizaron las apariciones en medios prometidas por ella.

El cantante también denunció que Polo le propuso una polémica estrategia mediática: simular un caso de acoso para viralizar el videoclip. “Yo le dije que eso era delicado y que las leyes eran claras. Ella me respondió que saldría en medios conmigo para limpiar mi imagen, pero nunca lo hizo”, afirmó.

El incumplimiento del acuerdo —que no fue formalizado mediante contrato— generó un perjuicio económico para Murguero, quien señaló que tuvo que asumir gastos adicionales para rehacer el video y que Florcita no volvió a contactarlo pese a sus múltiples intentos. “No creo que me devuelva el dinero, pero al menos espero que se rectifique públicamente”, expresó.