Este martes, el club oficial de fans de BTS en Perú superó las 25 000 interacciones en la plataforma Fanista, confirmando la realización de un espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde como bienvenida al grupo surcoreano, que se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.

La iniciativa, denominada Latin America’s First BTS Drone Show!, fue impulsada por la comunidad de seguidores creada en 2013 y alcanzó un total de 25,437 reacciones en menos de una semana, registrando un 94.5% de participación desde territorio peruano junto al respaldo de aficionados ubicados en México, Ecuador, Bolivia y Colombia.

En ese sentido, la empresa FLIT Perú asumirá la ejecución del show, de acuerdo con lo anunciado por los organizadores en sus canales oficiales, quienes pidieron estar “¡Atentos!” a su cuenta de Instagram, donde próximamente revelarán la fecha, la hora y la ubicación exacta del evento.

Esta actividad forma parte del programa cultural denominado Road to 7, una agenda de proyectos promovida por el club de fans local para incentivar el intercambio entre la cultura peruana y la coreana mediante expresiones artísticas.

Martín y Helmut de FLiT Perú Drone Show ya tienen todo preparado: ¡Drones listos para despegar! 🛸⚡️ Pero la pieza más importante eres TÚ, ARMY.

Para lograr este hito en Latinoamérica, necesitamos tu apoyo en Estación Fanista:

👉 Pasos súper sencillos:

• Ingresa a:… pic.twitter.com/jNLZprODAc — BTS 방탄소년단 Perú⁷ 🇵🇪 (@bts_peru1) September 22, 2026

LEE TAMBIÉN: BTS encabeza importante lista de Estados Unidos por 25 semanas consecutivas

Dentro de las actividades previas organizadas por la comunidad, se programó para el 26 de septiembre un conjunto de talleres de afiches y bolsas personalizadas con la temática del nuevo álbum Arirang en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, ubicado en el distrito de Barranco.

VIDEO RECOMENDADO: