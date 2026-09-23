Este martes, el club oficial de fans de BTS en Perú superó las 25 000 interacciones en la plataforma Fanista, confirmando la realización de un espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde como bienvenida al grupo surcoreano, que se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.
La iniciativa, denominada Latin America’s First BTS Drone Show!, fue impulsada por la comunidad de seguidores creada en 2013 y alcanzó un total de 25,437 reacciones en menos de una semana, registrando un 94.5% de participación desde territorio peruano junto al respaldo de aficionados ubicados en México, Ecuador, Bolivia y Colombia.
En ese sentido, la empresa FLIT Perú asumirá la ejecución del show, de acuerdo con lo anunciado por los organizadores en sus canales oficiales, quienes pidieron estar “¡Atentos!” a su cuenta de Instagram, donde próximamente revelarán la fecha, la hora y la ubicación exacta del evento.
Esta actividad forma parte del programa cultural denominado Road to 7, una agenda de proyectos promovida por el club de fans local para incentivar el intercambio entre la cultura peruana y la coreana mediante expresiones artísticas.
Dentro de las actividades previas organizadas por la comunidad, se programó para el 26 de septiembre un conjunto de talleres de afiches y bolsas personalizadas con la temática del nuevo álbum Arirang en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, ubicado en el distrito de Barranco.
Video de la presentación de Los Mirlos, agrupación peruana de cumbia amazónica, con un repertorio que incluye temas como La Danza de Los Mirlos, La Fuga del Jaguar, Llanto en la Selva y Las Noches. El contexto destaca el homenaje a la Amazonía, la cultura indígena y la celebración del público.