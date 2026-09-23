El club de fans oficial de BTS en el Perú logró reunir más de 25 mil interacciones en la plataforma digital Fanista para confirmar la realización del espectáculo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El club de fans oficial de BTS en el Perú logró reunir más de 25 mil interacciones en la plataforma digital Fanista para confirmar la realización del espectáculo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, el club oficial de fans de BTS en Perú superó las 25 000 interacciones en la plataforma Fanista, confirmando la realización de un espectáculo gratuito de drones en la Costa Verde como bienvenida al grupo surcoreano, que se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.

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