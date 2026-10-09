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La edición renovada de Atari 800XL. REMITIDA / HANDOUT por ATARI
La edición renovada de Atari 800XL. REMITIDA / HANDOUT por ATARI
/ ATARI
Por Agencia Europa Press

Atari ha relanzado su computadora clásica personal para videojuegos Atari 800XL, que mantiene su estilo retro con teclado mecánico de tamaño completo, pero llega con 25 juegos integrados, salida HDMI y una ranura para cartuchos.

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