El Apple Event 2026 fue una jornada especial no solo por la presentación del nuevo iPhone 18 Pro y toda la nueva gama de productos. La firma tecnológica comienza una nueva era bajo el mando de su nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien asumió el cargo tras la salida de su antecesor Tim Cook.

El evento se realizó este 9 de setiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California (Estados Unidos) y fue transmitido por YouTube. Lo curioso es que tuvo un breve cameo del anterior CEO.

Como es costumbre, el evento comenzó con una reproducción de video impresionante, cinematográfica, llena de escenas de acción, y al final la voz de Tim Cook, que por 15 años lideró la compañía.

Va dirigiendo cómo deberían ser los planos iniciales de la presentación: una toma aérea, siguiendo a un vehículo que entra por un túnel. Luego, plantea un corte interior y una cámara que sigue los pasos del personaje principal.

“No, no, not me. That’s your guy. That’s your opener”, dice Cook frente a la cámara, en un primer plano que lo muestra ensombrecido, para luego retirarse. Así da paso a John Ternus, quien hace su ingreso desde el fondo.

De inmediato, el nuevo CEO saluda y dice estar emocionado, iniciando la presentación de los nuevos productos de Apple.

Esta nueva era estuvo marcado por el iPhone 18 Pro y iPhone Pro Max, que llegan con el nuevo procesador A20, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia y rendimiento.El ecosistema de accesorios también recibirá actualizaciones.

Pero quien se robó el show es el nuevo iPhone Duo, el primer plegable de la marca y que distingue una nueva época.

Otro de los dispositivos presentados son el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, que incluirán mejoras de rendimiento interno y nuevas actualizaciones relacionadas con la salud y el estado físico. También se incluyeron nuevos AirPods.