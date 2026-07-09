El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó este jueves un prototipo de “emblema digital” destinado a extender la protección de sus símbolos al entorno en línea.

En las zonas de conflicto, sus emblemas indican que sus trabajadores, vehículos e instalaciones están protegidos y no deben ser atacados.

Pero ante el traslado de los conflictos al ámbito digital, la organización trabaja desde 2020 en un emblema que permita identificar y proteger los sistemas informáticos de la Cruz Roja y de instalaciones médicas frente a posibles ataques.

En un evento celebrado en el laboratorio europeo de física del CERN, cerca de Ginebra, el CICR anunció que había dado un “paso importante” hacia la creación de un emblema digital funcional.

La organización presentó un prototipo que será sometido ahora a pruebas en condiciones reales y a un proceso de estandarización.

“Durante más de 160 años, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y, más recientemente, el Cristal Rojo han transmitido un mensaje sencillo en medio de la guerra: esta persona, este vehículo, este edificio están protegidos. Respétenlos. Protéjanlos. No los ataquen”, declaró el director general del CICR, Pierre Krähenbühl, ante los asistentes, una idea que ahora quieren trasladar al mundo digital.

El prototipo del denominado Emblema Digital Auténtico (ADEM, por sus siglas en inglés) utiliza certificados criptográficos para su autenticación y para garantizar que solo pueda aplicarse a infraestructuras digitales humanitarias y sanitarias.