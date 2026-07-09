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Resumen

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Frente a un mundo en el que los conflictos han cambiado, el nuevo símbolo buscaría proteger instalaciones frente a ciberataques. (Foto: Andina)
Frente a un mundo en el que los conflictos han cambiado, el nuevo símbolo buscaría proteger instalaciones frente a ciberataques. (Foto: Andina)
Por Agencia AFP

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó este jueves un prototipo de “emblema digital” destinado a extender la protección de sus símbolos al entorno en línea.

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