A vísperas de terminar el 2025, Steam ha presentado su lista de los juegos que mejor se desempeñaron durante el año, en la que incluyen nombres famosos y otros no tanto que dejaron su marca en la plataforma de videojuegos digitales los últimos 365 días del año.

Para facilidad de vista, Steam ha dividido los juegos en categorías como Novedades, Lo más vendido y Lo más jugado, así como categorías adicionales como Steam Deck, Interventor, RV y Demos.

A su vez las listas están clasificadas como platino (1-12), oro (13-24), plata (25-50) y bronce (51-100), aunque con la peculiaridad de que los números dentro de estos grupos han sido aleatoriamente elegidos, de tal manera que no sabemos cuál es el verdadero número 1, pero al menos tenemos una noción de qué tal le fue a ciertos títulos durante el 2025.

Es así que en la lista de los más vendidos encontramos a los hits esperados como “Dota 2”, “Apex Legends”, “Counter Strike 2”, “Marvel Rivals”, “Call of Duty: Black Ops 7” y “PUBG”, pero también tenmos nuevas incorporaciones de títulos titánicos como “Battlefield 6”, “Monster Hunte Wilds” y el ultrapopular “Arc Raiders”. Más loable quizás es la inclusión de videojuegos más modestos como el RPG “Kingdom Come Deliverance II” o los juegos cooperativos indie “R.E.P.O” y “Schedule I”.

En la lista oro encontramos al juego del año “Clair Obscur: Expedition 33”, así como a otros favoritos como “Elden Ring Nightreign”, “Split Fiction”, “Borderlands 4” y el remake de “The Elder Scrolls IV: Oblivion”, mientras que otros viejos favoritos como “Baldur’s Gate 3”, “Red Dead Redemption 2” y “Cyberpunk 2077” se aferran todavía a esta categoría a pesar de los años que han pasado desde su salida.

En general, esta lista es una manera interesante para vislumbrar el estado de los videojuegos en PC, pero hay que tener cuidado para realmente mantenerla representativa y no solo porque Steam mismo ha decidido ocultar el verdadero puesto de los títulos. Y es que si bien Steam es un verdadero titán en el rubro de los videojuegos para PC, con alrededor de 132 millones de usuarios mensuales, todavía plataformas rivales que podrían ocultar qué tan bien le fue a un juego, como por ejemplo PC Game Pass, que le da a sus suscriptores acceso a “Call of Duty: Black Ops 7”, lo que podría haber reducido las ventas del título.

