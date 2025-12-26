Probablemente todos lo hemos sufrido. Una cuenta de correo electrónico que utiliza un apodo vergonzoso o una referencia a una época de tu vida que preferieres olvidar. Quizás la culminaste con un número que tiempo después adquirió un significado peligroso o que hace referencia a un humor juvenil que no está acorde con actividades más profesionales.
Previamente, si estas indiscreciones ocurrían con una cuenta de Gmail, el único recurso que tenías era crear una nueva con otro nombre, pero hay indicaciones de que Google está pensando cambiar la política y que por fin podremos cambiar la dirección de correo electrónico de nuestra cuenta sin perder completamente el acceso a la misma.
Estas indicaciones fueron reportadas inicialmente por la página web Digital Trends, que notó que si bien no ha habido un anuncio por parte de la empresa, se ha notado un cambio en la política de renombrar a las cuentas de Google en algunos mercados.
“Si el correo de tu cuenta de Google termina en gmail.com, puedes reemplazarla con otra que termina con @gmail.com”
La publicación nota que este cambio parece estar probándose primero en la India pero, como notamos anteriormente, no hay anuncio oficial de cuando (o sí) se expandirá a otros territorios. De todos modos da una nueva esperanza para que aquellos con el número 420 en su correo electrónico por fin puedan tener un email presentable al presentar su CV.
