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Resumen

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Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. (Foto: REMITIDA / HANDOUT por Daniel Resa / Europa Press)
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. (Foto: REMITIDA / HANDOUT por Daniel Resa / Europa Press)
/ Agencia Europa Press
Por Agencia Europa Press

La nave espacial de defensa planetaria Ramses, de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, ha sido puesta en marcha por primera vez por su contratista principal, lo que supone un hito importante en su ajustado calendario de desarrollo.

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