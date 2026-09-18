El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Los gobiernos y las empresas podrán establecer mecanismos de control para la inteligencia artificial?

En los últimos días, el presente y futuro de la inteligencia artificial ha estado en la discusión pública debido a las preocupaciones por el avance de esta tecnología. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos y empresas tecnológicas que se atienda con urgencia el asunto y establezcan mecanismos de control para la IA. ¿Será posible llegar a un escenario como el que la ONU plantea? Carol Macavilca y Jesús Véliz dan sus perspectivas sobre el tema.

    Carol Macavilca
    Por

    Experta en estrategia comercial para infraestructura cloud e inteligencia artificial en Broadcom desde Silicon Valley

    Jesús Véliz
    Por

    Periodista de tecnología e innovación

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Desde Silicon Valley, la pregunta ya no es si debemos establecer controles para la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo sin detener una de las mayores oportunidades tecnológicas de nuestra generación.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.