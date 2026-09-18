¿Los gobiernos y las empresas podrán establecer mecanismos de control para la inteligencia artificial?

Desde Silicon Valley, la pregunta ya no es si debemos establecer controles para la inteligencia artificial, sino cómo hacerlo sin detener una de las mayores oportunidades tecnológicas de nuestra generación.

Lo ocurrido estos días lo demuestra. Algunos líderes que desarrollan los modelos más avanzados piden mayores salvaguardas y coordinación, mientras otros advierten que desacelerar demasiado podría afectar la competitividad frente a China. Esa tensión es real: innovar rápido y, al mismo tiempo, asegurar que la tecnología siga bajo control humano.

Por eso, no creo que la respuesta sea elegir entre regulación o innovación. Necesitamos ambas. Pero un único “control global” de la IA sería difícil de implementar.

Existen tres desafíos. Primero, la velocidad: la tecnología evoluciona más rápido que los procesos regulatorios. Segundo, la competencia geopolítica: la IA se ha convertido en un factor de competitividad económica y tecnológica entre las principales potencias. Tercero, gran parte de la innovación ocurre en empresas que desarrollan semiconductores, modelos de IA e infraestructura de nube.

Esto no significa renunciar a una gobernanza global. La ONU puede establecer principios comunes, pero estos deberán convertirse en estándares técnicos interoperables, auditorías independientes, trazabilidad y mecanismos concretos de responsabilidad que puedan incorporarse directamente en la tecnología.

Desde mi experiencia trabajando en estrategia tecnológica en Silicon Valley, considero fundamental que las reglas se enfoquen en el riesgo y en cómo se usa la IA, no simplemente en limitar su desarrollo. Un modelo aplicado al entretenimiento no requiere la misma supervisión que uno utilizado en decisiones médicas, financieras o infraestructura crítica.

Las empresas tecnológicas también tienen una responsabilidad fundamental: incorporar seguridad, transparencia y supervisión humana desde el diseño. La autorregulación puede contribuir, pero debe complementarse con estándares verificables y mecanismos externos de rendición de cuentas.

Controlar la inteligencia artificial suena razonable hasta que aparece una pregunta bastante más incómoda: ¿quién controla a quienes pretenden controlarla?

La discusión global ya refleja esa tensión: Europa regula según niveles de riesgo, Estados Unidos prioriza innovación y competitividad, mientras China combina desarrollo tecnológico con fuertes mecanismos de control. No estamos frente a una discusión puramente técnica, sino a una disputa por poder.

Dejar la inteligencia artificial prácticamente en manos del mercado supone aceptar que algunas de las compañías con mayor capacidad tecnológica también definan qué riesgos consideran tolerables y cuánto revelan sobre sus modelos. Pero entregar demasiado poder a los Estados tampoco garantiza protección. La misma tecnología que detecta fraude puede utilizarse para vigilar o clasificar ciudadanos.

Por eso, poner al ser humano en el centro no puede quedarse en una frase políticamente correcta. Debe empujarnos a reconocer quién termina pagando cada decisión regulatoria.

Hoy nos movemos en varias direcciones: la Unión Europea impone obligaciones según el riesgo, California concentra exigencias en los desarrolladores de modelos más potentes, y Japón apuesta por mayor flexibilidad. Son intentos diferentes de resolver el mismo problema: exigir responsabilidad sin convertir el cumplimiento en una barrera que solo las grandes corporaciones puedan financiar. Una regulación excesiva puede expulsar a start-ups y pymes; una demasiado débil puede trasladar al ciudadano riesgos que las empresas no quieren asumir.

El equilibrio aquí no consiste en escoger entre innovación y regulación. El balance está en decidir quién asume el riesgo y quién conserva el poder de decidir.

Tal vez nunca controlemos completamente la inteligencia artificial. Lo imprescindible es evitar que, con la excusa de hacerlo, construyamos un sistema donde gobiernos y corporaciones terminen teniendo cada vez más control sobre nosotros.