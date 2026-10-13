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El Papa León XIV anunció la noticia de su operación durante sus oraciones dominicales semanales en Roma.
El Papa León XIV anunció la noticia de su operación durante sus oraciones dominicales semanales en Roma.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

El papa León XIV fue operado con éxito este martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta a los pulmones. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, informó el Vaticano.

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