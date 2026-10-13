La operación, realizada en el Policlínico Gemelli de Roma, duró aproximadamente 90 minutos y no presentó complicaciones. El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológico realizado durante la intervención, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias. Sin embargo, el equipo médico todavía no ha informado si el pontífice necesitará algún tratamiento adicional.

El doctor José Vera, oncólogo de la Clínica Internacional, explicó que el adenocarcinoma es uno de los tipos histológicos más frecuentes de cáncer de pulmón y suele presentarse como pequeños nódulos en las zonas periféricas del tejido pulmonar. Aunque anteriormente se relacionaba principalmente con el tabaquismo, actualmente también es uno de los principales tipos de cáncer de pulmón diagnosticados en personas que nunca han fumado.

En estos últimos casos, el especialista señaló que su aparición se asocia a la posibilidad de una predisposición genética que, sumada a la exposición a contaminantes o sustancias cancerígenas a lo largo de la vida, puede favorecer el desarrollo de la enfermedad.

¿En qué consiste la operación?

La aparición del adenocarcinoma se asocia a la posibilidad de una predisposición genética, de acuerdo a José Vera, médico oncólogo. / Anna Bizon

Respecto a la intervención realizada al Papa, Vera explicó que la lobectomía, procedimiento mediante el cual se extirpa uno de los lóbulos del pulmón, es una de las opciones quirúrgicas habituales para tratar lesiones cancerosas en etapas tempranas, especialmente cuando son localizadas y no existe evidencia de compromiso de los ganglios del mediastino.

En determinados casos, cuando los tumores son menores de dos centímetros y se encuentran en zonas periféricas, también puede realizarse una segmentectomía, que consiste en retirar una porción más pequeña del pulmón.

Pronóstico y recuperación

Sobre el pronóstico, el oncólogo indicó que, cuando el cáncer de pulmón se detecta en estadio temprano y se realiza una resección quirúrgica adecuada, las perspectivas de sobrevida pueden ser favorables. “El 80% de los pacientes, vale decir, ocho de cada diez, van a estar vivos a los cinco años –qué es el primer corte de sobrevida que se hace– con un cáncer de pulmón en estadio temprano operado”, explicó. No obstante, esta estimación es general y no permite establecer el pronóstico particular del pontífice, cuyo estadio no ha sido informado.

La edad también puede influir en la recuperación. Según Vera, la función pulmonar disminuye progresivamente con los años, por lo que una persona mayor puede necesitar más tiempo para recuperarse que un paciente joven. Sin embargo, factores como la actividad física, los hábitos saludables y la ausencia de antecedentes de tabaquismo pueden favorecer este proceso.

En cuanto al tiempo de recuperación, el especialista explicó que la cirugía videoasistida es menos invasiva que una intervención abierta, pues requiere incisiones más pequeñas y suele producir menor sangrado. “Hablamos de que a los 15 días podrían estar volviendo a hacer sus actividades cotidianas”, señaló. En cambio, una cirugía abierta o toracotomía puede requerir entre cuatro y seis semanas de recuperación.

¿Qué tratamientos pueden necesitarse después?

El oncólogo precisó que la necesidad de tratamientos adicionales depende de los resultados del análisis anatomopatológico definitivo del tejido extraído durante la cirugía. Este examen permite determinar con mayor precisión las características del tumor y la extensión de la enfermedad.

“El patólogo hace un informe que nos da información valiosa para definir dos cosas. Uno, el manejo posterior del paciente, ya sea quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o simplemente observación”, explicó Vera. Lo segundo, añadió el experto, es que este estudio también es fundamental para establecer el pronóstico del paciente. “Nos dice qué estadio clínico realmente es y cuál va a ser su pronóstico en el tiempo”, motivo por el cual no es posible anticipar qué tratamiento recibirá el pontífice con la información médica difundida hasta el momento.

El comunicado emitido por el Vaticano no especificaba si el papa se sometería a un tratamiento adicional. La gira del papa por Sudamérica programada para el próximo mes –y que incluye su paso por Perú– por ahora sigue en pie, de acuerdo a un portavoz citado por The New York Times.