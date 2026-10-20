Meta ha actualizado sus términos de servicio para retirar un fragmento de texto en el que sugería que podría ‘escrapear’ el contenido completo de sitios web, incluidos portales de noticias, de forma gratuita para entrenar a su Inteligencia Artificial (IA).

La compañía introdujo recientemente en sus condiciones comerciales que “Meta puede usar cualquier contenido de dominios, páginas web o URL para proveer, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener la integridad de los productos de la compañía de Meta, servicios y funciones ofrecidos bajo estos Términos Comerciales y otros términos adicionales aplicables”.

Sin embargo, este movimiento de Meta provocó diversas críticas por parte de expertos legales, como han recogido medios como Nieman Lab, quienes han detallado que, para los editores de noticias, representa aceptar que Meta puede entrenar su IA con cualquier contenido de sus sitios web de forma gratuita, utilizando programas de extracción de datos web para recopilar contenido de sitios asociados con cuentas comerciales en sus plataformas.

Ahora, la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg ha vuelto a actualizar sus Condiciones comerciales, con una nueva versión en la que se ha retirado el mencionado fragmento de texto, evitando que este tipo de lenguaje pueda inducir a error con respecto al entrenamiento de su IA.

Al respecto, se ha pronunciado el vicepresidente de comunicaciones de Meta, Andy Stone, a través de su cuenta de X (antes Twitter) para subrayar que “no hay ningún cambio en cómo Meta usa los rastreadores web y cualquier insinuación en lo contrario es falsa”.

“Los hemos escuchado y queremos clarificar: los términos de rastreo que hemos consolidado solo se aplicaban a nuestros anuncios y productos de negocios, y lo hemos clarificado en los propios términos. No cambia cómo Meta usa los rastreadores web. Como siempre, los propietarios de contenido pueden usar robots.txt para indicar sus preferencias. Esto no tiene que ver con ‘escrapear’ los sitios de noticias, y estas actualizaciones no nos dan nuevos derechos para pasar por encima de esas preferencias”, ha señalado el portavoz de Meta, Daniel Roberts, en declaraciones hechas al medio especializado The Verge.

No obstante, se ha de tener en cuenta que en la versión en español de las Condiciones Comerciales, sigue apareciendo el fragmento de texto, aunque del original en inglés sí que se ha retirado.