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Resumen

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El vicepresidente de comunicaciones de Meta, Andy Stone, escribió en X que el nuevo texto de los términos y condiciones es solo para evitar que las personas se confundan y que "no hay ningún cambio en cómo Meta usa los rastreadores web y cualquier insinuación en lo contrario es falsa". (Foto de Paul Faith / AFP)
El vicepresidente de comunicaciones de Meta, Andy Stone, escribió en X que el nuevo texto de los términos y condiciones es solo para evitar que las personas se confundan y que "no hay ningún cambio en cómo Meta usa los rastreadores web y cualquier insinuación en lo contrario es falsa". (Foto de Paul Faith / AFP)
/ PAUL FAITH
Por Agencia Europa Press

Meta ha actualizado sus términos de servicio para retirar un fragmento de texto en el que sugería que podría ‘escrapear’ el contenido completo de sitios web, incluidos portales de noticias, de forma gratuita para entrenar a su Inteligencia Artificial (IA).

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