Laura Spoya volvió a ser el centro de los comentarios luego de la difusión de una fotografía suya en una actitud cercana con Sebastián Gálvez durante sus recientes vacaciones en Jamaica. Al respecto, Brian Rullán dejó un claro mensaje que no pasó desapercibido por la exreina de belleza.

Ante la creciente exposición mediática de la imagen que muestra en actitud cercana a Laura Spoya y su trabajador, el programa “Qbochinche” contactó a Brian Rullán, expareja de Spoya y padre de sus hijos, para obtener su opinión al respecto.

Si bien Rullán prefirió no declarar de forma directa sobre el tema, el empresario mexicano dejó un mensaje que ha llamado la atención de todos. “Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”, dijo de forma certera el mexicano.

Como era de esperarse, Laura Spoya no se quedó callada y respondió de forma contundente al padre de sus hijos. En la reciente edición de “La manada”, la exreina de belleza tomó la palabra para dejar en claro su postura.

“En estos últimos días, hay algo que no había comentado porque a veces yo me quedo muy callada al respecto con los temas… Pero yo a mis hijos los cuido mucho y cumplo con absolutamente todas las responsabilidades que tengo como madre y siempre lo he hecho”, aseguró Spoya.

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“Si hay algo que de verdad nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá. Jamás, así sea mi exmarido… He llegado a un punto en el que yo no hablo, pero a veces cuando uno quiere poner en tela de juicio si soy buena madre o no soy buena madre, eso sí me jo…”, agregó.

Laura Spoya se pronunció luego de las declaraciones de su expareja, quien dijo que él si cuida lo que sus hijos. (Foto: Captura de YouTube / "La Manada")

Asimismo, Laura Spoya resaltó que su prioridad siempre será el bienestar de sus hijos, por quienes siempre ha velado. “Eso sí me llega, que me desacrediten como mamá”, resaltó la modelo en su mensaje a su expareja.