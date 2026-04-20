Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Spoya se pronunció luego de las declaraciones de su expareja, quien dijo que él si cuida lo que sus hijos. (Foto: Captura de YouTube / "La Manada")
Laura Spoya se pronunció luego de las declaraciones de su expareja, quien dijo que él si cuida lo que sus hijos. (Foto: Captura de YouTube / "La Manada")
Por Redacción EC

Laura Spoya volvió a ser el centro de los comentarios luego de la difusión de una fotografía suya en una actitud cercana con Sebastián Gálvez durante sus recientes vacaciones en Jamaica. Al respecto, Brian Rullán dejó un claro mensaje que no pasó desapercibido por la exreina de belleza.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.