El reciente atentado contra la cantante Thamara Gómez, registrado el último fin de semana en Piura, volvió a evidenciar la situación de riesgo e inseguridad que enfrentan las agrupaciones de cumbia en el Perú. Las ráfagas de disparos, las notas extorsivas, el uso de dinamita y las llamadas amenazantes se han convertido en métodos recurrentes utilizados por organizaciones criminales para exigir pagos e intimidar a los músicos, quienes demandan medidas urgentes frente a una violencia que no deja de incrementarse. Así, tras darse a conocer la denuncia, la orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado y dirigir un mensaje a la presidenta de la República, en el que exigió que se realicen las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de este ataque. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

THAMARA GÓMEZ SUFRE ATENTADO CON EXPLOSIVO EN SU VIVIENDA DE SULLANA

La madrugada del 2 de agosto, Thamara Gómez y su familia vivió uno de los peores momento de su vida tras ser víctimas de extorsión en Sullana, Piura. Todo inició cuando un desconocido, presuntamente vinculado a la organización “La NG”, dejó cartas amenazantes, exigiendo el pago de S/50 000, con el objetivo de no atentar contra la vida de la cantante de cumbia ni de sus seres queridos. Posteriormente, el delincuente detonó un explosivo en la fachada del inmueble, causando daños materiales tanto en la vivienda como alrededores. La familia denunció el ataque ante la Policía, mientras que la agrupación ‘Las Estrellas de la Cumbia’ exigió mayores medidas de protección y una investigación para identificar a los responsables del hecho.

@latinanoticias 🚨La cantante Thamara Gómez denunció que viene siendo víctima de extorsión, luego de que delincuentes le exigieran el pago de S/ 50 mil para no atentar contra ella ni su familia. Según la denuncia, las amenazas fueron enviadas a través de mensajes, en los que los criminales le exigen el dinero bajo amenazas de muerte. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las investigaciones correspondientes ♬ sonido original - Latina Noticias

¿QUÉ COMUNICADO EMITIÓ LA ORQUESTA ‘LAS ESTRELLAS DE LA CUMBIA’ TRAS CONOCER EL ATENTADO CONTRA THAMARA GÓMEZ?

A través de sus redes sociales oficiales, la orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ expresó su solidaridad con su integrante Thamara Gómez, quien viene siendo víctima de una grave extorsión que también afecta a su familia en Sullana. De acuerdo con el comunicado, la agrupación condenó las amenazas y afirmó que ningún artista debería ser víctima de actos de violencia por el solo hecho de ejercer su profesión, por lo que hizo un llamado urgente a la presidenta Keiko Fujimori para que impulse las investigaciones correspondientes y se sancione a los responsables de estos hechos.

“Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión. Condenamos enérgicamente cualquier forma de amenaza o violencia. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo con dedicación y pasión. Confiamos en las autoridades y asimismo, en nuestra recién electa Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori, para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables”, expresaron.