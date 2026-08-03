Por Redacción EC

El reciente atentado contra la cantante Thamara Gómez, registrado el último fin de semana en Piura, volvió a evidenciar la situación de riesgo e inseguridad que enfrentan las agrupaciones de cumbia en el Perú. Las ráfagas de disparos, las notas extorsivas, el uso de dinamita y las llamadas amenazantes se han convertido en métodos recurrentes utilizados por organizaciones criminales para exigir pagos e intimidar a los músicos, quienes demandan medidas urgentes frente a una violencia que no deja de incrementarse. Así, tras darse a conocer la denuncia, la orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado y dirigir un mensaje a la presidenta de la República, en el que exigió que se realicen las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de este ataque. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.