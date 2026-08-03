La orquesta Las Estrellas de la Cumbia se pronunció públicamente luego de que su vocalista, Thamara Gómez, denunciara ser víctima de extorsión en Sullana, Piura. La agrupación emitió un comunicado para expresar su respaldo a la cantante y condenar los actos de violencia que vienen afectando a la artista y a familia.

El caso salió a la luz después de que Thamara Gómez revelara que delincuentes le exigen el pago de S/50 mil a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Según su denuncia, los extorsionadores dejaron mensajes intimidatorios y llegaron a detonar un explosivo cerca de su vivienda, lo que incrementó la preocupación por su seguridad.

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Asimismo, la agrupación de cumbia rechazó cualquier tipo de amenaza contra sus integrantes y destacó que ningún artista debería vivir con temor por ejercer su profesión. El mensaje fue difundido pocas horas después de que la denuncia de Gómez se hiciera pública y recibió numerosas muestras de apoyo de seguidores y colegas del medio artístico.

“Como orquesta, queremos expresar todo nuestro respaldo y solidaridad con nuestra querida cantante, quien viene siendo víctima de actos de extorsión. Condenamos enérgicamente cualquier forma de amenaza o violencia. Nadie debería vivir con miedo por ejercer su trabajo con dedicación y pasión”, señala el comunicado de la agrupación.

La agrupación también hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el caso y sancionen a los responsables. En el pronunciamiento, expresó su confianza en que las instituciones competentes actúen con rapidez ante la gravedad de los hechos denunciados.

Thamara Gómez denuncia ser víctima de extorsión en Sullana, Piura (Foto: @thamara_gomez_oficial).

“Confiamos en las autoridades y asimismo en nuestra recién electa presidenta para que realicen las investigaciones correspondientes a través de las instituciones competentes, para identificar y sancionar a los responsables. Mientras tanto, permaneceremos unidos como equipo, brindándole nuestro apoyo incondicional a nuestra compañera y a su familia”, precisa la misiva.

Cabe recordar que el caso de Thamara Gómez se suma a otros episodios de violencia que han afectado recientemente a la agrupación. En julio pasado, el bus de Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos en Los Olivos, dejando tres personas heridas y generando alarma en el sector artístico.