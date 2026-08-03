Las Estrellas de la Cumbia se pronuncian tras atentado contra Thamara Gómez. (Foto: Instagram / @thamara_gomez_oficial- @lasestrellasdelacumbiaoficial)
Las Estrellas de la Cumbia se pronuncian tras atentado contra Thamara Gómez. (Foto: Instagram / @thamara_gomez_oficial- @lasestrellasdelacumbiaoficial)
Por Redacción EC

La orquesta Las Estrellas de la Cumbia se pronunció públicamente luego de que su vocalista, Thamara Gómez, denunciara ser víctima de extorsión en Sullana, Piura. La agrupación emitió un comunicado para expresar su respaldo a la cantante y condenar los actos de violencia que vienen afectando a la artista y a familia.

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