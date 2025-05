Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano, y el cómico ambulante Álvaro Aurora han alarmado a sus seguidores tras borrar todas las fotos y videos juntos en redes sociales, lo que indicaría el fin de su relación sentimental.

La pareja, que oficializó su romance en octubre de 2024, se mostraba muy unida a través de TikTok, donde compartían momentos románticos y detalles personales que rápidamente se viralizaban.

¿Qué indirectas publicó el cómico ambulante?

Durante los primeros días de mayo, ambos optaron por eliminar por completo el contenido compartido en sus cuentas personales. Videos, fotos y publicaciones que celebraban su amor ya no están disponibles.

La ruptura tomó mayor fuerza cuando Álvaro Aurora publicó una historia en Instagram con un mensaje que dejó entrever un conflicto en la relación: “No me engañaste, pero sí seguiste el coqueteo, no pusiste límites, no cambiaste tus acciones, no eres una persona infiel, pero sí desleal”, escribió el comediante.

Álvaro Aurora sobre supuesta infidelidad de Thamara Gómez

Thamara responde: “Me acordé que soy una buena mujer”

Por su parte, Gómez no guardó silencio ante la indirecta. También en Instagram, la cantante respondió con una publicación cargada de reflexión y autoestima:

“Me iba a poner triste, pero me acordé que soy una buena mujer. No soy interesada, valgo la pena, si quiero algo lo consigo solita, soy leal, respetuosa, honesta y siempre hago las cosas de corazón”, señaló.

¿Su ruptura es armada?

Al ser consultado por ‘Magaly TV la Firme’, el comediante evitó confirmar la ruptura con Thamara Gómez, asegurando que “todo se trata de un show” para generar interés mediático y lanzar su nuevo proyecto juntos.

Álvaro Aurora habla por supuesta ruptura con Thamara Gómez

“Es que solo estamos haciendo show. [...] Se viene un proyecto nuevo y necesitamos público activo... Hay que mover las fichas” , dijo al programa. Por su parte, la exintegrante de Corazón Serrano no emitió comentarios.