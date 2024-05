Tarjeta roja para Thamara Gómez. La joven cantante había anunciado por todo lo alto el estreno de su nueva canción; no obstante, un problema legal y financiero ha impedido que su producción vea la luz. Además, ahora tiene que pagar una millonaria multa. ¿Qué pasó?

La artista ingresó a la laguna de Parón, ubicada en el Parque Nacional Huascarán, en Caraz, Áncash, para grabar su videoclip. Ella escogió este paisaje natural por sus imponentes cerros y sus aguas cristalinas; sin embargo, no tomó en cuenta que es un área protegida que tiene el acceso restringido .

Por este motivo, las autoridades la denunciaron e impusieron una millonaria multa. Asimismo, le prohibieron que el material audiovisual, con el que iba a relanzar su carrera, sea publicado.

PUEDES VER: Así reaccionó Pamela Franco ante la cercanía de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La exintegrante de ‘Corazón serrano’ mostró su indignación en las redes sociales mediante un video, pero luego borró su descargo al ver que había gente que la apoyaba y otros que no.

“Fuimos a Huaraz a realizar un videoclip con todo el amor del mundo. Hoy tuvimos que lanzar el video, pero no se va a poder porque la jefatura del Parque Nacional del Huascarán no está prohibiendo. Fuera de eso, nos están denunciando, lo cual me parece injusto ”, manifestó incómoda.

Por su parte, el Parque Nacional del Huascarán también se pronunció. Los encargados emitieron un comunicado recalcando que las medidas de seguridad deben ser respetadas por todos los visitantes, ya que solo así se preservará la integridad de cada uno.