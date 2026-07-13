La agrupación peruana Las Estrellas de la Cumbia se pronunció públicamente luego del atentado que sufrió el bus que transportaba a sus integrantes en el distrito de Los Olivos. El ataque con arma de fuego dejó personas heridas y generó preocupación entre sus seguidores y el ambiente musical nacional.

Según se informó, un sujeto a bordo de una motocicleta disparó en al menos diez oportunidades contra el parabrisas del vehículo cuando la orquesta se desplazaba por la Panamericana Norte. Como consecuencia, el conductor del vehículo resultó herido, además de integrantes de la agrupación.

Horas después del ataque, Las Estrellas de la Cumbia compartieron un comunicado en sus redes sociales para expresar su rechazo a lo ocurrido y agradecer las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas. En el pronunciamiento también confirmaron que continuarán colaborando con las investigaciones.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”, señaló la agrupación en su mensaje.

Asimismo, Las Estrellas de la Cumbia informaron que los integrantes afectados vienen recibiendo atención médica y acompañamiento tras el violento episodio. “Afortunadamente, nuestro equipo se encuentra recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios. Agradecemos de corazón las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo”, indicaron.

La orquesta también pidió prudencia mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. “Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos mantener la calma y evitar compartir información no confirmada”, agregaron.

Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC)

Finalmente, la agrupación aseguró que este hecho no detendrá sus actividades artísticas ni su compromiso con el público. La carta pública cerró con un breve agradecimiento a sus seguidores por el respaldo que los “fortalece e impulsa a seguir adelante”.