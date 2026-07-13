Las Estrellas de la Cumbia se pronuncian tras atentado contra su bus en Los Olivos. (Foto: Instagram / @lasestrellasdelacumbiaoficial)
Las Estrellas de la Cumbia se pronuncian tras atentado contra su bus en Los Olivos. (Foto: Instagram / @lasestrellasdelacumbiaoficial)
Por Redacción EC

La agrupación peruana Las Estrellas de la Cumbia se pronunció públicamente luego del atentado que sufrió el bus que transportaba a sus integrantes en el distrito de Los Olivos. El ataque con arma de fuego dejó personas heridas y generó preocupación entre sus seguidores y el ambiente musical nacional.

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